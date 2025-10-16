Cabueñes, ganador del premio Hospitales Top 20 en el área de atención al paciente crítico: "Es un reconocimiento nacional a la excelencia"

Reconocimiento nacional al trabajo de los profesionales de Cabueñes. Los servicios de Cardiología, Medicina Intensiva y Pediatría del hospital gijonés se han proclamado ganadores en el área de atención al paciente crítico de los Premios Hospitales Top 20. "Es un reconocimiento nacional a la excelencia, fruto del esfuerzo y compromiso de nuestros profesionales, que sitúa a Cabueñes entre los grandes centros hospitalarios de España", celebran desde el área sanitaria V.

En esta edición de los Premios Hospitales Top 20 han participado 190 complejos hospitalarios y solo ocho centros habían sido seleccionados entre los finalistas de la categoría de atención al paciente crítico. Más allá de Cabueñes, no había ningún otro centro hospitalario de Asturias que optara a premio.

Del Hospital de Cabueñes, la candidatura seleccionada como finalista fue la presentada por el servicio de Medicina Intensiva, la unidad de Coronarias de Cardiología y la UVI Neonatos de Pediatría.

El fallo del jurado se ha dado a conocer este mediodía en Madrid. El premio fue recogido por la directora del Hospital de Cabueñes, la doctora Isabel González Fouces, en representación del resto de profesionales del complejo sanitario gijonés.

Desde la Consejería de Salud han destacado que "el galardón reconoce la dedicación y excelencia de los equipos de Cardiología, Medicina Intensiva y Pediatría". "Es un logro al esfuerzo y dedicación en la atención de los pacientes más vulnerables", aplauden.

Los Premios Hospitales Top 20 acumulan más de 25 años de historia valorando los mejores resultados en gestión y atención médica de hospitales públicos y privados de toda España.