Esta es la cárcel a la que han trasladado a Jesús "El Vasco", presunto asesino de la gijonesa Susana Sierra

Jesús "El Vasco", detenido el pasado junio como principal sospecho del asesinato de la gijonesa de 49 años Susana Sierra (a la que tuvo oculta y sin vida en el interior de un contenedor de basura en su casa de la calle Contracay), acaba de ser trasladado desde el Centro Penitenciario de Asturias al de León. Este individuo, con múltiples antecedentes, fue detenido por la Policía Nacional después de que se descubriese el cadáver de la mujer, que llevaba más de un mes desaparecida.

Este hombre, tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA, señaló en su última declaración que solo escondió el cuerpo de Susana Sierra después de que ella se suicidase. La autopsia, no obstante, determinó que había sido estrangulada. La investigación se instruye en el Juzgado de Instrucción número 2 de Gijón y no está previsto por el momento que la causa acabe en un Juzgado de Violencia sobre la Mujer al entenderse que no existía una relación sentimental entre ambos.