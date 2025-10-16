Un crisol de «cultura, historia y presente»: la muestra de pintura en el Revillagigedo de Gijón abre sus puertas

«Este espacio emblemático abre sus puertas para una muestra de arte, gratuita, como punto de encuentro entre la cultura, la historia y el presente». Con estas palabras, el presidente de la Fundación Cajastur, César Claverol, abrió su intervención en la inauguración de la exposición "La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)", que acoge, hasta el 28 de diciembre, el Palacio de Revillagigedo, con una selección curada a partir de los fondos del banco malagueño, entre los que figuran, a su vez, los de la Fundación, que cede la casa del marqués para el evento.

«Es una nueva y exitosa muestra de colaboración institucional para promover la cultura y el patrimonio y acercarlo a las personas», expresó Claverol en la inauguración, que puso de largo un triunvirato formado por él mismo, el presidente de Unicaja Banco, José Sevilla, y la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón.

Para Sevilla, esta muestra compuesta por 84 obras –de las cuales casi la mitad pertenecen al fondo regional de la Fundación Cajastur– es una ocasión «especial» para que la entidad «se acerque a los territorios de origen» de las cajas que terminaron integrándose en el conglomerado.

«Queremos compartir con todos la cultura y el patrimonio artístico del país», añadió el consejero delegado. Ante la intención anunciada por el Gobierno del Principado de querer el regreso a Asturias de las obras de Cajastur dispersas por el país, respondió que su predisposición es de «colaboración máxima». Puso de ejemplo la misma muestra y su intención de ofrecerla «a los asturianos», y agradeció la presencia de la consejera de Educación, Eva Ledo, que acudió en representación del Ejecutivo autonómico.

Para Carmen Moriyón, la exhibición –cuya selección de obra corrió a cargo del jefe de Conservación de Pintura del Siglo XIX del Museo Nacional del Prado, el mierense Javier Barón– se define con una sola palabra: «excepcional». Para la regidora, plasma una «mirada profunda contemporánea española que ha sabido reflejar la evolución de un país», a la par que trazó paralelismos entre la «conexión» entre la pintura contemporánea y la «apertura y renovación» de Gijón.

«La ciudad ha recuperado un lugar preferente en el circuito y nos manifestamos orgullosos de la vía gijonesa de ver la cultura», manifestó la primera edil, que agregó: «Hemos crecido culturalmente en los últimos años fruto del trabajo profesional y de una apuesta por la cultura como motor de desarrollo».

Por su parte, la comisaria de la exposición, Gretel Piquer, cerró el turno de intervenciones que precedió al más esperado momento de la ceremonia: el recorrido guiado por las decenas de obras que reposan en las paredes del Palacio de Revillagigedo. «Es una muestra que invita a volver y verla con calma», opinó la experta ante los asistentes, a los que invitó a seguirla escaleras arriba.

Muy "Bien articulada"

Las dos plantas en las que se dispone la exposición están muy bien aprovechadas, aunque «no es un cubo blanco» de exposición. «Es un recorrido muy bien articulado, diverso, lleno de obras muy interesantes que sorprenden y llaman la atención», definió la comisaria en el pase guiado previo con los medios de comunicación.

Del casi centenar de obras, estamos «habituados» a algunas; otras son «totalmente desconocidas», relata Piquer. El recorrido lógico de la exhibición comienza en una pequeña sala de la primera planta, con un diálogo escenográfico entre Darío de Regoyos, Gutiérrez-Solana y Evaristo Valle, que son apenas un puñado de nombres que se suman a Eduardo Úrculo y María Blanchard, entre muchos otros.

La exposición se distribuye en siete secciones temáticas dentro de los casi 150 años que abarca: "Del realismo al simbolismo", sobre ambos movimientos del siglo XIX; "Postimpresionismo", con artistas que se lanzaron a la aventura autodidacta y rompieron con el academicismo; "La influencia de las vanguardias", con firmas que renovaron la mirada artística; "La posguerra", que analiza dicho periodo y cómo los artistas lo navegaron ideológicamente; "Informalismo y neofiguración", que da cuenta de los años 50 y 60; "Mirada internacional", protagonizada por nombres norteamericanos y europeos del minimalismo, el arte conceptual y el neoexpresionismo; y "Vuelta a la pintura", que cierra la cronología con el retorno a la figuración en las décadas de 1980 y 1990.