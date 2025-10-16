Ni estratégico ni legal: los argumentos de la Unión de Comerciantes de Asturias contra el proyecto de Costco

"La ley no se interpreta dependiendo de quien sea el inversor, la ley se aplica. Y el proyecto de Costco, tal y como está planteado, incumple dos leyes del Principado de Asturias. Ni cumple la ley de proyectos de interés estratégico, ni las directrices de establecimientos comerciales". Esos son los mensajes que, alto y claro, lanzó la presidenta de la Unión de Comerciantes de Asturias, Sara Menéndez, desde la sede gijonesa de la patronal del pequeño comercio y que enmarcan las alegaciones que la entidad ha presentado en contra de la declaración como proyecto de interés estratégico del centro comercial que la firma de origen norteamericano quiere ubicar en el poligono industrial de Bobes, en Siero. Alegaciones que tiene que resolver en un mes la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (Agencia Sekuens).

Junto a Menéndez comparecieron para presentar esas alegaciones el actual gerente de la entidad, FernandoClavijo, y su antecesora, Carmen Moreno, que ha sido la responsable de tumbar uno a uno todos los argumentos de Cotsco. "Nadie en su sano juicio ni respetuosa con la ley podría declarar hoy ese proyecto como estratégico", sentenció Moreno quien, en base a los datos que la propio Costco ha presentado al Principado, denuncia que no se cumplen los requisitos básicos de partida de que sea un proyecto innovador, sostenible y digital.

"Pretenden fundamentar la innovación con su club de compras, que no es más que una tarjeta para entrar a comprar en la tienda y que tienen desde 1984. No podemos llamar innovador a algo que tiene más de cuarenta años y más cuando en Asturias ese sistema de tarjeta lo tiene Makro desde hace 35 años", concretó Moreno. Tampoco se entiende desde la Unión de Comerciantes que se considere digital el proyecto de un negocio que carece de venta on line y en cuanto al principio de sostenibilidad "lo confunden con el reciclaje. No es sostenible haber cambiado las bolsas de plástico por las de papel, eso es cumplir con la ley".

Más allá de eso, la Unión denuncia que Costco reconoce no tener un sistema de cálculo de huella de carbono. Así que en base a los datos de la multinacinal, el cálculo lo ha hecho Moreno para incluirlo en la alegación. "Si tienen unos 162.000 clientes por tienda que van de media 5,7 veces al año, solo con la población del centro de Asturias se generarían 11 millones de toneladas de Co2 al año. Para compensarlo necesitaremos 733.000 árboles creciendo durante diez años", indicó Moreno.

Siero, un municipio en declive por el cierre de la minería

Las alegaciones de la Unión de Comerciantes no se quedan en analizar estos tres parámetros. También dan respuesta a otros detalles que se presentan en el informe con el que Costco busca ser reconocido como proyecto estratégico. "Pretenden fundamentar que van a colaborar con el desarrollo económico de Asturias en base a dos cosas que son mentiras. Una que Siero es un municipio en declive muy afectado por la reconversión de la minería, que cuando lo leí pensé que era una broma, y otra que se acomodan a los planes estratégicos del Principado en base a la Agenda Urbana y Rural de Asturias (AURA), un documento que nunca llegó a aprobarse", explicó la exgerente de la Unión.

En sus alegaciones también hay referencias a la generación de empleo e inversión que promueve la firma. Un empleo que, para la Unión, incumple la exigencia de que sea indefinido y a jornada completa "ya que más del 50% de la plantilla de Costco trabaja a tiempo parcial lo que fijado sobre un máximo de 300 trabajadores a tener en Siero dejan lo indefinido en 143".

"Y sobre la inversión no la explican y nosotros creemos que esos 30 y 40 millones de los que se hablan están sobredimensiondos pero lo grave es que, en base a la auditoria que presentan, se ve que la empresa acumula ahora mismo 152 millones de pérdidas en sus tiendas de España y que solo tiene garantizada su continuidad hasta el 31 de enero de 2026 gracias a una aportación de su matriz", remató Moreno. Las alegaciones de la Unión de Comerciantes también hacen referencia a carencias en materia de formación de personal y de impacto de género.

"Esto no es si le decimos sí o no a Costco, lo que como representantes del sector queremos es que se garantice que cualquier proyecto que se quiera instalar como estratégico cumpla con la ley, respete el medioambiente y ponga a las personas en el centro. Asturias lo que necesitan son proyectos que sumen de verdad", remató Fernando Clavijo. El gerente de la Unión le pidió al Principado que aplique en este caso los mismos principios de "igualdad de trato, reglas cclarasy decisiones basadas en el rigor y la seguridad jurídica de los que ellos hablan en el debate del Huerna".