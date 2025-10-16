"¡Al ladrón, al ladrón!" en Gijón: la persecución de una hostelera facilita la detención de un hombre que había robado 600 euros en bebidas

La colaboración ciudadana, clave para una detención en Gijón. La Policía Local consiguió detener esta mañana a un hombre de 62 años que había robado una parte de la mercancía que un repartidor estaba entregando en varios negocios del centro de la ciudad, en la calle Corrida y en Munuza. Para poder alcanzarle fue esencial la ayuda de una hostelera de la zona, que al percatarse del hurto persiguió al ladrón por los alrededores del puerto deportivo. "Actuaba como si fuera un repartidor, como si la cosa no fuera con él", aseguraba esta trabajadora, que prefiere mantenerse en el anonimato.

Los hechos ocurrieron a lo largo de tres horas. En torno a las seis de la mañana, esta mujer observó como un varón "cogió un par de cajas que habían dejado en el interior de un establecimiento y se fue". "Me pareció raro, pero la cosa quedó ahí. No obstante, cuando llegaron los trabajadores del negocio les expliqué lo que había pasado por si echaban en falta esa mercancía", comentó la hostelera.

Una larga persecución a la carrera

En ese momento, los otros trabajadores le confirmaron que se trataba de un robo. Desde entonces estuvieron en alerta y fue en torno a las ocho de la mañana cuando volvió a ver al ladrón. "Venía con un carro lleno de cajas de bebidas. No se privaba de nada, pasaba por delante de las tiendas. Al verle, salí y le grité que parase, que estaba robando", desarrolló esta gijonesa. Ante esa situación, el varón optó por salir corriendo hacia los Jardines de la Reina y la hostelera comenzó a perseguirle. "Fuimos por la plaza Mayor, por Cimavilla, por la Cuesta del Cholo... No quería perderle la pista", afirmó.

Tras recibir el aviso, efectivos de la Policía Local se desplazaron hasta la zona y pudieron alcanzar al ladrón en la zona de la punta Lequerica. La detención se produjo a las 9.10 horas, después de comprobar que la mercancía hurtada "superaba los 600 euros", según las fuentes consultadas.

La hostelera que persiguió al ladrón lamentó tener que vivir estas situaciones. "Es una pena que los repartidores tengan que pasar por estos riesgos solo por hacer su trabajo", remarcó, antes de resaltar que "me salió solo ir detrás de él porque no soporto las injusticias".