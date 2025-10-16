Lía Martín de la Rosa, empresaria en industrias creativas: "En Gijón hay mucho talento, pero le falta creérselo para ver su potencial"

Hace más de veinte años, una joven gijonesa emigró para desarrollar su carrera en las industrias creativas. En 2025, vuelve a su tierra tras un periplo internacional para que quien viene detrás pueda crear "a nivel global desde su ciudad" a través del proyecto "Leading International Artists Group". Ella es Mía Martín de la Rosa , que ayer ofreció una jornada, en colaboración con Gijón Impulsa y Tes, director creativo de los artistas Maluma y J Balvin, como punta de lanza de una alianza con el Ayuntamiento para la captación de talento local.

¿Cómo arrancó su carrera?

De pequeña me interesaron los procesos creativos de todas las disciplinas. Dibujaba y me encantaba la fotografía, todo el tema visual. Luego hice prácticas en una radio y gestioné eventos, contraté artistas, etc. y me enganché. Para ello me tuve que ir de Gijón hace más de veinte años porque no existía la globalización que hay hoy en día. He estado años en Madrid, Holanda, Medellín...

Es miembro de la Academia de los Grammys.

Es una sociedad a la que tengo el placer de pertenecer y en la que te incluyen cuando tienes cierto recorrido y experiencia. Cada año puedes hacer propuestas de géneros y artistas, pero hay muchos miembros y todo se lleva a votación.

¿Qué es el "Leading International Artist Group"?

Es un colectivo creado este año para iniciar en España los mismos proyectos que venía realizando en el extranjero. En Holanda tenía varias empresas y trabajaba con cantantes, galería de artes plásticas, agencia creativa y distribución musical. En Colombia encontré muchísimo talento. La cultura latina me atrae mucho. Tras estar mucho tiempo por el mundo, pensé que por qué no iniciar proyectos en mi propio país.

¿Cómo ve Gijón?

Es una ciudad que cuida mucho a su juventud. Desde el Ayuntamiento, desde Gijón Impulsa, apoyan a cualquier emprendedor. Hay mucho talento, cultura, afición al arte, pero creo que falta un poco de amor por sí mismos para ver su potencial en el mercado globalizado. Cuando yo estaba aquí tenías que irte fuera. Ahora con el bagaje de veinte años, los contactos, que son tan importantes; siendo de aquí tengo todo el amor del mundo de impulsar ese talento, guiarlo y ver como se puede desarrollar en cualquier campo. Además, pueden nacionalizarse e internacionalizarse sin salir de Gijón.

¿Cómo nació la colaboración con Gijón Impulsa?

Estando aquí contacté con el Ayuntamiento para crear un programa para los creativos gijoneses, Mirando atrás, me pareció una pena cuando yo me tuve que ir. Y muchas cosas siguen igual, porque hay jóvenes que quieren hacer carreras y reciben por parte de sus padres que "aquí no hay salidas", cuando, como decía, ahora se puede trabajar a nivel global desde cualquier parte. Además, la población está envejecida y las nuevas generaciones se van. He estado en ciudades como Utrech, que podría compararse a Gijón, y desde allí he estado desarrollando talentos y firmándolos con Sony U. S., que es la oficina de Nueva York.

Ha traído a Gijón a Tes, director creativo de Maluma y J Balvin.

Tiene un bagaje increíble y 25 años de experiencia en el puesto al máximo nivel. Es una gran oportunidad para compartir e inspirar. Será una charla sobre las disciplinas, las cualidades del director creativo y como desarrollar el talento. También networking, muy importante.

¿Pesa más el talento o el director creativo que lo gestiona?

Hay muchos artistas con talento, pero que no entienden el mercado o no saben transmitir lo que son en sonido o marca. Sin dirección se pierden oportunidades. No hay una fórmula del éxito, pero solo con talento no consigues una carrera global. Se necesita equipo, visión, ser genuino. Si finges ser algo que no eres, no llegas, se nota que es fingido. También mucha disciplina, hemos dado con artistas supertalentosos, pero sin ella. Pocos llegan al máximo nivel. Rosalía es un ejemplo; tiene identidad, le dio toque urbano y trap al flamenco. Fue única y pionera.

¿Qué consejo le daría a quienes están comenzando?

Encontrar su ADN, su narrativa de manera real y también comercial. El arte tiene que ser puro, pero para desarrollar una carrera y vivir de ella hay que saber venderla. Encontrar tu nicho y tener un plan para desarrollarte. No dejas de ser una empresa y tienes un producto.

¿Qué mensaje le gustaría que se llevasen los asistentes?

Que en Gijón hay talento y que sería muy bueno desarrollarlo nacional e internacionalmente. Tienen todas las posibilidades de hacerlo y crecer desde la propia ciudad Esta es una toma de contacto, pero, trabajaremos con Gijón Impulsa en algunos proyectos para hallar ese talento.