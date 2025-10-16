Marejada con las charangas del Antroxu de Gijón: denuncian retrasos para poder ensayar y el Ayuntamiento dice que les está buscando local

Marejada antroxera. Las 14 charangas de Carnaval de Gijón se encuentran muy preocupadas porque, denuncian, están experimentando retrasos en la concesión de los permisos para poder realizar sus ensayos. Varios responsables de estos grupos explicaron ayer que, como cada año, han pedido la licencia a Divertia en septiembre para poder llevar a cabo sus prácticas y que, por ahora, este curso no han tenido respuesta. Estas mismas fuentes explican que por estas fechas ya deberían estar ensayando sus actuaciones de cara al carnaval y que con los apenas tres meses que quedan para la llegada del Antroxu no ven margen suficiente "para mantener el nivel" demostrado estos años. "Sin charangas no hay carnaval", avisan.

El Ayuntamiento, por su parte, está al tanto de la situación. Cuestionado el gobierno local ayer por este asunto fuentes municipales aseguraron que se trabaja ya para intentar resolver el problema. Lo que hay encima de la mesa es buscar una solución definitiva y, mientras esta se consigue, optar por una solución intermedia. Dicha solución definitiva pasa por encontrar un local donde poder agrupar a los 14 grupos para sus ensayos. Mientras, lo que se quiere hacer es tramitar permisos excepcionales para que las charangas puedan empezar con sus ensayos de cara al carnaval del año que viene, que tendrá lugar hacia mitad de febrero.

La génesis de este problema viene, sobre todo, por los ruidos que generan los ensayos de las charangas. Cada una de ellas se prepara para el Antroxu en una ubicación diferente. Algunas lo hacen en naves alejadas de la ciudad, como es el caso de "Los Mazcaraos", los grandes ganadores de las últimas ediciones, pero otras en locales y muchas en colegios de la ciudad, que, por su ubicación, están cerca de zonas residenciales. Es el caso por ejemplo de "Los Gijonudos", que ensaya en el colegio de Los Pericones, o de "Folixa pa toos", que lo hace en el pabellón del colegio Alfonso Camín, en el barrio de Roces. Dicha situación –no necesariamente en el caso de los ejemplos citados– ha traído denuncias por parte de vecinos, quejándose de lo que ellos entienden como ruido. La situación, en ese sentido, no es nueva y las charangas conviven con ese contexto desde hace tiempo.

Los argumentos del Ayuntamiento

Lo que, según denuncian las charangas, sí es nuevo es el retraso en la concesión de los permisos para poder llevar a cabo los ensayos. Según explica un portavoz de los grupos de carnaval, han detectado que en los últimos dos años cada vez empiezan más tarde con sus prácticas y que la situación ha llegado a un punto ya llamativo este curso cuando aún no han podido ponerse en marcha. Explican que han pedido el permiso a Divertia y que han preguntado por el asunto también a Medio Ambiente. También, que se han puesto en contacto por escrito con la concejalía de Festejos sin "tener ninguna respuesta", explica este portavoz del Carnaval.

El Ayuntamiento, por su parte, trabaja para intentar arreglar la situación. Explican las citadas fuentes municipales que la idea es poder encontrar un lugar donde las charangas puedan ensayar. En principio, no se trata de encontrar un sitio para cada una de las 14 sino un lugar donde poder ubicar a todas y así poder sortear esos problemas de ruidos que esgrimen algunos vecinos. La idea es poder armar un calendario para poder organizar los ensayos de todas las charangas. Y mientras, explican estas fuentes, se trabaja para conceder permisos excepcionales y poder así desbloquear la situación que tienen.

Temor a que haya bajas

El tema de no haber podido empezar aún con los ensayos preocupa no solo por cómo pueda afectar al carnaval del año que viene, sino por cómo puede afectar a la salud de las charangas en cuanto a su número de miembros. "Las charangas pueden ir a menos porque nadie paga la cuota si no se puede ensayar", explica el citado portavoz de los grupos del carnaval. "Somos grupos de 60 personas y así no se mantiene. Así es imposible preparar un carnaval como el nuestro, con solo tres meses por delante", añade esta persona. "Estamos a la desesperada y sin ensayar. Sin permisos no se puede, porque te multan", agrega.

En esta situación se ven todas las charangas. Así lo confirman diferentes miembros de varios grupos. "Nosotros no somos profesionales. Si tocamos como tocamos es porque ensayamos. Sin ensayos el carnaval se puede ver afectado", explica otro miembro de una conocida charanga. La situación es preocupante para ellos y barajan hacer a lo largo del día de hoy un comunicado para visibilizar su problema. Esta no es la única acción que tienen en mente ya que, según indican, también barajan el realizar algún tipo de concentración para mover ficha. "No queda tanto para el carnaval y llevamos sin tocar un tambor desde el verano. Es imposible preparar un carnaval como el de Gijón con solo tres meses de ensayos", lamentan.