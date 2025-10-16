Nabila Gómez, nueva líder vecinal de Cabueñes

Nueva etapa al frente de la Asociación de Vecinos "Fontevilla" de Cabueñes. Tras más de dos años con Carlos Velázquez-Duro al frente de la entidad, los residentes en la parroquia ya tienen como nueva líder a Nabila Gómez Hernández, quien afronta este reto repleta de ilusión. "Quiero que la gente que viva aquí tenga todo lo que se merece", remarca Gómez, una avilesina de 39 años que se mudó a Gijón en plena pandemia.

Nabila Gómez reside en la actualidad en El Natahoyo junto a su pareja y sus dos hijos. Su vínculo con Cabueñes se debe a que esta familia ya ha comprado una finca en la parroquia, donde esperan establecerse en una vivienda que empezarán a construir en los próximos meses.

Por otro lado, la decisión de tomar las riendas de la asociación vecinal ha resultado sencilla para Nabila Gómez porque "siempre he estado cerca de los servicios sociales y el activismo social". "Pensé que esta era una buena oportunidad para retomarlo", comenta Gómez, con una extensa trayectoria como voluntaria de Cruz Roja.

La posibilidad de ser la nueva presidenta de la parroquia surgió a raíz de que Carlos Velázquez-Duro le indicara que quería seguir formando parte de la entidad, pero no liderarla. "No me costó dar el paso porque aquí es donde voy a vivir junto a mi familia", reivindica Gómez, quien continuará trabajando de la mano de los vecinos que componían la anterior junta directiva. En su caso, Velázquez-Duro llevará a cabo ahora las tareas de vocal.

La flamante líder vecinal de Cabueñes se fija diferentes objetivos como presidenta. En primer lugar, pone el foco en que "el saneamiento tiene que llegar a todas las zonas de la parroquia". En la larga lista de demandas también incluye aumentar el número de contenedores de basuras con los que cuentan a disposición los residentes en la parroquia, así como la mejora del transporte público. "Esta es una parroquia muy grande y hay distintas zonas que se quedan sin servicio", lamenta. Además, Gómez tampoco se olvida de hacer hincapié en la "necesidad de mejorar el estado de la fuente de Cefontes y de Isabel II". "Queremos que se tenga en cuenta todo el patrimonio que tiene la parroquia. Hay que seguir trabajando en él, limpiarlo y cuidarlo", subraya.

Incrementar la participación vecinal y la integración de las nuevas familias que llegan a la parroquia son otras de las principales tareas que se fija Gómez. "La gente que lleva viviendo aquí toda la vida es muy colaboradora y quiere trabajar en comunidad, pero los que llegamos ahora tenemos otra filosofía. Eso me gustaría cambiarlo, ya que entiendo que esa identidad y la importancia de la comunidad debemos mantenerla también las nuevas generaciones", desarrolla.

Para facilitarlo, la asociación ofrece diferentes talleres y actividades en la sede vecinal. Entre ellos se mantienen las clases de gimnasia, pilates y pintura que se venían realizando, pero también acaban de dar comienzo a las de yoga.

Asimismo, Gómez avanza que "nuestra idea es empezar a movilizar más actividades para los niños pequeños para que ellos tengan opciones más adaptadas, como una ludoteca los fines de semana, por ejemplo".