La piscina del barrio gijonés de El Coto ganará en ahorro de agua, gas y electricidad

Para primeros de noviembre está prevista la reapertura de la piscina de El Coto, en proceso de renovación de su sistema de depuración que generará un importante ahorro de agua (más de ocho millones de litros anuales), de gas y en electricidad. De ello dio cuenta este jueves Salvador Gómez, responsable de infraestructuras deportivas del Patronato Deportivo Municipal (PDM), que explicó los detalles de la nueva fórmula a vecinos de El Coto, Ceares y Moreda, barrio cuya piscina también modificará, en 2026, su funcionamiento en materia de depuración y filtración.

"Es cambiar el corazón de la piscina; nuestro objetivo es ahorrar entre un 48 y un 50 % del agua de renovación del vaso, entre un 8 y 10 % del gas y un 30 % de energía eléctrica", subrayó Gómez durante la visita, a la que acudieron Jorge Pañeda, presidente del PDM, y Pablo Blanco, director de la entidad.

Garantizar la "calidad sanitaria" del agua es el gran propósito del plan, indicó Salvador Gómez, que resaltó los "resultados espectaculares" de este cambio ejecutado en la piscina de El Llano en 2021. "Había llegado al final de su vida útil", afirmó Gómez sobre la depuradora de El Coto, que empleará bombas de alto rendimiento y filtros de vidrio reciclado. "Se trata de rejuvenecer y modernizar los sistemas", reivindicó Pañeda, que señaló que la idea es impulsar los trabajos en la piscina de Moreda el próximo verano.

El Patronato tiene reservada una cuantía de 190.000 euros para dicha actuación. La inversión en El Coto, por su parte, fue de 173.000 euros. "Está bien poner las cosas al día", aplaudieron los vecinos.