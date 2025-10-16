La piscina del barrio gijonés de El Coto ganará en ahorro de agua, gas y electricidad
"Es cambiar el corazón", reivindica el Patronato Deportivo sobre la renovación de la depuradora
Para primeros de noviembre está prevista la reapertura de la piscina de El Coto, en proceso de renovación de su sistema de depuración que generará un importante ahorro de agua (más de ocho millones de litros anuales), de gas y en electricidad. De ello dio cuenta este jueves Salvador Gómez, responsable de infraestructuras deportivas del Patronato Deportivo Municipal (PDM), que explicó los detalles de la nueva fórmula a vecinos de El Coto, Ceares y Moreda, barrio cuya piscina también modificará, en 2026, su funcionamiento en materia de depuración y filtración.
"Es cambiar el corazón de la piscina; nuestro objetivo es ahorrar entre un 48 y un 50 % del agua de renovación del vaso, entre un 8 y 10 % del gas y un 30 % de energía eléctrica", subrayó Gómez durante la visita, a la que acudieron Jorge Pañeda, presidente del PDM, y Pablo Blanco, director de la entidad.
Garantizar la "calidad sanitaria" del agua es el gran propósito del plan, indicó Salvador Gómez, que resaltó los "resultados espectaculares" de este cambio ejecutado en la piscina de El Llano en 2021. "Había llegado al final de su vida útil", afirmó Gómez sobre la depuradora de El Coto, que empleará bombas de alto rendimiento y filtros de vidrio reciclado. "Se trata de rejuvenecer y modernizar los sistemas", reivindicó Pañeda, que señaló que la idea es impulsar los trabajos en la piscina de Moreda el próximo verano.
El Patronato tiene reservada una cuantía de 190.000 euros para dicha actuación. La inversión en El Coto, por su parte, fue de 173.000 euros. "Está bien poner las cosas al día", aplaudieron los vecinos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
- Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
- Revuelo en Gijón: dos jóvenes rescatan a una mujer que se había precipitado al mar en el Puerto Deportivo
- ¿Será retirada la escultura de la fachada de un colegio gijonés por 'atentar contra las víctimas del Franquismo'? La respuesta del Ayuntamiento a las entidades memorialistas
- Fallece en Gijón la mujer de 84 años que había caído al mar en el Puerto Deportivo
- Revuelo en Gijón por una pelea en el Soccer World: 'Le he clavado unas tijeras en el cuello
- Las entidades memorialistas de Asturias cargan contra este monumento de Gijón: 'Atenta contra las víctimas del Franquismo
- Avances en la investigación del Puerto de Gijón: Ebhisa sospecha que el expresidente Lourido dio pautas para tapar la desaparición del carbón