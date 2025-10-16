El PP alerta desde Gijón del “colapso” de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer ante la sobrecarga de nuevos casos

Una situación de "abandono". Esta es la denuncia formulada este jueves por el diputado regional del PP Manuel Cifuentes sobre la actuación del Gobierno de Principado en materia de Justicia. Un abandono que, remarca, se hace especialmente visible en las secciones especializadas en violencia sobre la mujer. La nueva sección de violencia "que se ha creado y que entrará en funcionamiento en apenas unos meses, no va a solucionar el problema. Va a asumir los asuntos de la zona oriental de Asturias que hasta ahora asumían juzgados no especializados, dentro del proceso denominado de comarcalización, que busca una mayor especialización en la atención a las víctimas. Además, desde este mes de octubre, estos juzgados van a tener que ocuparse de nuevos delitos sexuales que antes no les correspondían", expone el diputado popular, arropado esta mañana por María Mori.

A juicio del popular, esta reestructuración de los juzgados de violencia, que tendrán que asumir más territorio y más delitos que hasta ahora, “va a incrementar una carga de trabajo ya excesiva de una forma inasumible” y añadió que “las juezas de violencia sobre la mujer de toda España han avisado en repetidas ocasiones de que van directas al colapso total". “Las cifras nos dicen que estamos en un contexto de aumento sostenido de las denuncias y víctimas de violencia sexual y violencia de género. Según la memoria de la Fiscalía Superior, en los juzgados hasta ahora existentes en Oviedo y Gijón se han tramitado en 2024 más de 3.600 denuncias por violencia sobre la mujer, cifra que va en aumento. Si a ello le sumamos las nuevas competencias en delitos sexuales, tal y como se advirtió, el colapso está asegurado", lamentó el diputado popular.

Desde el PP reclaman más recursos humanos y materiales, pues si "ya los necesitaban antes, ahora con las nuevas competencias es inaplazable". "El Ejecutivo regional se limitó a prometer 500.000 euros de los fondos del pacto de Estado contra la violencia de género para reforzar el personal de los juzgados, pero las nuevas competencias ya están en vigor y esa promesa no se ha cumplido", remata Cifuentes, que recuerda que "una vez más un servicio público en Asturias se sostiene a duras penas con el sacrificio de los profesionales que lo prestan, y a pesar de la desastrosa gestión de los gobiernos socialistas".