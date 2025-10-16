El PSOE exige que Paíno "pida perdón por sus mentiras" en los fondos FEDER

El PSOE no solo ha solicitado que el director general de Alcaldía y Proyectos de Ciudad del Ayuntamiento de Gijón, Jaime Fernández-Paíno, comparezca en la comisión de Hacienda para dar cuenta de la pérdida de los fondos FEDER solicitados para el proyecto "Cimavilla 2030" y las alegaciones presentadas. También que pida "disculpas tanto al Gobierno del Principado de Asturias como a la ciudadanía por las mentiras vertidas". "Gijón no tiene ningún enemigo fuera", indicó la portavoz del grupo municipal socialista, Carmen Eva Pérez. Paíno exigió hace unos días en una comparecencia públicas explicaciones sobre el papel jugado por el gobierno del Principado en el reparto de esos millones europeos entre las candidaturas de municipios asturianos . Desde el Principado se le recordó que es una convocatoria estatal en la que no participa de ninguna manera el gobierno autonómico.

Por ello, la socialista Pérez le pidió al forista Paíno que "dedique todo su esfuerzo a preparar las alegaciones y se deje de difamar y buscar culpables fuera con excusas de mal estudiante; lo importante es recuperar esos doce millones de euros que la ciudad no puede perder y que Cimavilla merece". Para el PSOE es otra pérdida más en el Gijón de Carmen Moriyón que "ya ha perdido las ayudas al transporte lo que ha supuesto la subida del precio del billete del autobús y la Capitalidad Europea de la Cultura. Gijón es una continua senda de pérdidas".