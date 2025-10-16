Vas a tomar algo y sales comido (o cenado) gratis: los increíbles y gigantescos pinchos que pone un bar asturiano

Imagínate ir a tomar algo y salir comido o cenado gratis. En un momento en el que muchos bares ya no ponen pinchos con la consumición (sobre todo, si es fuera de Asturias), en este local de Gijón no solo acabarás con el molesto rugido de tripas, sino que directamente saldrás fartuco.

Así lo asegura el tiktoker asturiano Senén Morán, que dedica muchas de sus entradas en redes sociales a mostrar restaurantes en los que se come bien y barato. El Continental de Zoila, ubicado en el barrio gijonés de El Llano, es uno de ellos, aunque en este caso no están especializados tanto en los platos principales como en los pinchos. Son pinchos "gigantes", afirma Morán.

Un refresco y de regalo... un plato de pitu caleya

"Vengo a tomar un refresco y el pincho que me ponen de acompañamiento gratis es este", dice el influencer, mostrando un plato de pitu caleya. "Sin sentido", apunta su acompañante. "Ir a tomar un refresco y acabar comiendo un pitu caleya", resalta Senén Morán. "Cada vez que pides una consumición, te traen un pincho", dice comiendo una enorme empanada estilo bollo preñao.

Aperitivos diferentes según la hora

La carta de aperitivos gratis cambian en función del horario. Desde las 11.00 horas ofrecen empanadas variadas. Desde las 12.00, tapas calientes en invierno, y pinchos variados en verano. Desde las 17.00 encurtidos. Y desde las 19.00 horas vuelven los pinchos variados. En este establecimiento hostelero llenas el estómago siempre.

Un bar de carretera

Senén Morán no solo muestra bares de Asturias, sino también de otras comunidades vecinas, como Galicia. Es el caso de la Taberna de Montse, en Orrea, una de esas casas de comidas de toda la vida en la que puedes ponerte las botas con un menú de tan solo 14 euros (18 los fines de semana). Además de por sus platos, lo que hace único este chigre es que puedes comer hasta en la cocina, junto a los fogones. Por ello, en la Taberna de Montse es imposible no sentirse como en casa.