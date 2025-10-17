Los adornos de Navidad ya lucen en varias plazas de Gijón para sorpresa de los paseantes: "Entramos en competición con París, Nueva York y Vigo"

Marcaba el termómetro de los Jardines de la Reina 19 grados. El sol reinaba este viernes en Gijón. Muchos eran los turistas que, como cada día, esperaban para hacerse una fotografía junto a las populares Letronas del Muelle. Justo al lado, formando parte del decorado, estaba instalado ya un adorno de Navidad que simula un barco de papel. La Navidad se adelanta en Gijón, y los preparativos para la iluminación de la ciudad que comenzaron hace varias semanas, como publicó LA NUEVA ESPAÑA, se están intensificando.

Son muchas las plazas y espacios de la ciudad que ya cuentan con los adornos instalados. Además del barco de papel en los Jardines de la Reina, un gran árbol preside ya la plaza de la Habana, por citar algunos ejemplos. "Gijón entra en competición con París, Nueva York y Vigo", bromeaba un gijonés a través de las redes sociales. Tambien los vecinos el Polígono están de celebración por el regreso un año más de "Poligosín", su ya famosa decoración.

El árbol de la plaza de La Habana. / AVC

El gobierno local ya ha manifestado su intención de impulsar algunos cambios en su decoración navideña para estas fiestas, que serán las últimas recogidas en el contrato vigente y prorrogado con la empresa Germán Vizcaíno. Ese contrato, de hecho, se acaba de modificar para aprobar un incremento presupuestario de 240.000 euros y formalizar unos cambios que, en principio, pretenden ampliar la cobertura de calles y cambiar algunos juegos luminarios.

Colores blanco y dorado

Los diseños que ya aparecen en los parques parece apuntar una continuidad estilística respecto al año pasado, cuando se apostó de manera más firme por los colores blanco y dorado –y menos por los juegos multicolores– para crear una red de luces más homogéneas.

También el año pasado y por estas fechas se empezaron a ver las primeras pruebas técnicas sobre el terreno, como está ocurriendo ahora. En concreto, en la noche del pasado miércoles dos vehículos de Germán Vizcaíno y varios operarios estuvieron realizando ensayos en el entorno de Marqués de San Esteban, una calle donde ya es frecuente que se hagan preparativos para la instalación del cableado.

Naval Azul tendrá un decorado propio

El concejal de Infraestructuras, Gilberto Villoria, adelantó en este periódico hace meses que el gobierno estaba trabajando en un diseño especial para las luces navideñas con el objetivo de potenciar espacios como el paseo del Muro, donde el bipartito entiende que hay margen de mejora, y para incorporar una decoración festiva al entorno de Naval Azul, con sus obras ahora en marcha para adecuar el espacio provisionalmente y crear un paseo público.