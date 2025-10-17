Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Amplio operativo en Gijón por una alerta de incendio en un piso

Bomberos y policías se desplazaron hasta la avenida de la Constitución

VÍDEO: Así fue la intervención de Bomberos y Policía Local en la Avenida Constitución

VÍDEO: Así fue la intervención de Bomberos y Policía Local en la Avenida Constitución

Marcos León

P. P.

Un amplio operativo de emergencias se desplegó ayer en la avenida de la Constitución por un aviso de incendio en un piso próximo ya a la avenida de la Costa. Hasta el lugar se desplazaron efecivos de Bomberos y de la Policía Local, pero todo quedó en un susto y la intervención fue breve.

Eso sí, el operativo llevó a cortar uno de los carriles de la avenida de la Constitución al tráfico. La intervención generó expectación en la zona, pero afortunadamente no hubo que lamentar daños ni personas heridas.

