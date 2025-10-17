El Antiguo Instituto acoge el ciclo CIME: Cine, Memoria y Género, con tres jornadas dedicadas al papel de las mujeres en la Guerra Civil
El programa, coordinado por Lía Lugilde y Sergio Valbuena, combina cine, conferencias y debate en torno a la memoria histórica desde una perspectiva feminista
Demi Taneva
Esta mañana se presentó en el Antiguo Instituto de Gijón CIME: Cine, Memoria y Género, una iniciativa coordinada por Lía Lugilde y Sergio Valbuena con el apoyo de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular. El proyecto, que se desarrollará los días 21, 22 y 24 de octubre, propone un espacio de reflexión sobre la memoria histórica y el papel de las mujeres durante la Guerra Civil, la Segunda República y la posguerra, a través del cine y la palabra.
El ciclo nace con el objetivo de visibilizar a las mujeres que resistieron, reconstruyeron y mantuvieron viva la memoria colectiva, abordando su papel histórico desde una perspectiva feminista y comprometida. A lo largo de tres jornadas, el público podrá asistir a proyecciones y conferencias que combinan el análisis histórico, la antropología forense y el cine contemporáneo hecho por mujeres.
La programación comenzará el lunes 21 de octubre con la conferencia “Voces bajo la tierra: Antropología y memoria en las fosas del silencio”, a cargo de Gema López García, acompañada por la proyección de la película “El maestro que prometió el mar” (Patricia Font, 2023), que rescata la historia de un maestro republicano desaparecido tras la Guerra Civil.
El martes 22, la sesión estará dedicada al análisis de la mirada femenina sobre la contienda, con la charla “Filmar la herida: La Guerra Civil con perspectiva feminista”, impartida por Irene Matas de Íscar, y la proyección de “Las cartas perdidas” (Amparo Climent, 2021), un documental que reconstruye las vivencias de mujeres represaliadas a través de sus propias palabras.
El ciclo se cerrará el jueves 24 de octubre con la proyección de “Tres hombres no pueden ocultarse bajo la tapa de un puchero” (Sergio Montero y Asur Fuente, 2024), seguida del coloquio “Mujeres en la sombra: refugio y resistencia en la Guerra Civil española”. En este diálogo participarán los directores, la actriz María Prendes y Joaqui García, hija de Honorina Rodríguez, figura en la que se inspira la película.
Cada sesión se celebrará en el salón de actos del Centro de Cultura Antiguo Instituto, con entrada libre hasta completar aforo.
