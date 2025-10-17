Ayudas a la rehabilitación de fachadas, el derribo de Flex, la obra en la avenida de la Pecuaria... claves del presupuesto de la concejalía de Urbanismo en Gijón

La concejalía de Urbanismo dedicará casi el 50% de su presupuesto de 2026 a los programas de rehabilitación de fachadas. Son 3.27.400 euros sobre un total de 6.740.200 que se van, mayoritariamente, a cumplir con las anualidades de los proyectos de barrios degradados de Portuarios (1,2 millones) Monte Areo (497.000 euros) y la Sindical de Contrueces (1,4 millones), todos ellos con subvenciones europeas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Al margen de los barrios degradados solo están los 115.360 euros de la quinta anualidad de la rehabilitación de la fachada del número 43 de Aquilino Hurlé.

Un año más no hay dotación en el presupuesto de partida para pagar las ayudas comprometidas con las comunidades de vecinos desde que se pusiera fin a ese programa de subvenciones en 2017. Una deuda que el edil de Urbanismo, el forista Jesús Martínez Salvador, cuantificaba este viernes en unos 11 millones que se corresponden con 170 expedientes. "Nuestra voluntad es poder satisfacer todas esas ayudas pendientes; no está en los créditos iniciales del presupuesto pero la intención es ir incorporándolas", explicó Martínez Salvador, que fue el concejal que arrancó a primera hora de la mañana la ronda de comparecencias de los ediles de gobierno en comisión de Hacienda para explicar a la oposición los números bajo su responsabilidad.

El edil Jesús Martínez Salvador, en el atril, posa junto a Vidal Gago, director gerente de la Empresa Municipal de Aguas (EMA); Purificación García, directora general de Urbanismo, y Tomás Fernández Velilla, jefe del servicio de Educación y Protección del Medio Ambiente, del que depende el Jardín Botánico, en el salón de recepciones. / Lne

En un escenario de crecimiento de todas las áreas, Urbanismo baja en 5,3 millones sobre su presupuesto de este año. Un descenso que Martínez Salvador justificó con el inminente final de las obras de urbanización de la primera fase de la Pecuaria y de la demolición de la nave de Flex. Ambas fueron partidas importantes en las cuentas de 2025. Tampoco aparece en el presupuesto del año que viene ninguna partida para la compra de los terrenos que Pymar mantiene en Naval Gijón. El presupuesto de este año reservaba dos millones para este fin. El equipo de gobierno ha optado por cambiar de estrategia. "La voluntad sigue siendo adquirir esos terrenos pero no nos parece la mejor opción tener una cantidad tan importante inmovilizada todo el año sin tener garantiza cuál va ser la cantidad definitiva", concretó el edil. Si están en el presupuesto los 47.200 euros de la segunda y última anualidad del contrato para la redacción del plan especial de Naval Azul. Aquí se centrará el trabajo desde Urbanismo.

"Tiempo de sobra" para la playa verde del Rinconín

Tampoco hay nada específico para la playa verde del Rinconín pese a que el objetivo es ponerse manos a la obra en 2026. Y no las hay partidas porque la fase inicial de adecuación provisional del espacio se asumirá desde Infraestructuras y aunque la previsión es que parte de la obra definitiva arranque en el segundo semestre se ha entendido que no tiene sentido presupuestar nada concreto hasta no tener el proyecto. "Hay tiempo de sobra para incorporar ese dinero", remató el edil forista.

Pero los 6,7 millones de Urbanismo no son los únicos de los que dio cuenta Martínez Salvador. Su responsabilidad al frente del Jardín Botánico y de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) eleva a 51.056.300 euros el total del dinero que va a manejar su concejalía. La parte del león es la que corresponde a la EMA con 42,4 millones: 5,2 millones más que este año. Un crecimiento que se sustenta en la partida de inversiones que crece en 4,5 millones hasta llegar a los 15,2 millones. Una cifra de récord.

La Empresa de Aguas pone el foco en la zona rural

Un tercio de ese dinero va a la segunda anualidad de las obras que se desarrollan en la avenida de La Pecuaria pero también hay reflejo económico del compromiso adquiridas con la Federación "Les Caserías" para ampliar las redes de la EMA en las parroquias con una partida genérica de 600.000 euros para nuevas actuaciones. Y en cuanto al Botánico su presupuesto se coloca en 1.896.800 con un incremento de 60.000 euros en trabajos realizados por otras empresas –y que rondan el medio millón– que se justifica con un aumento en el contrato de taquilla, guías y atención al público.

La falta de dinero para el plan de fachadas fue una de las denuncias de los ediles del PSOE tras asistir a la primera jornada de comparecencias presupuestarias. "Foro abandona nuevamente a los vecinos", criticó Marina Pineda, quien también echó- de menos acciones contundentes "para enfrentarse al problema de acceso a la vivienda". La vivienda fue también el ejemplo del portavoz de IU, Javier Suárez Llana, para denunciar que "las prioridades presupuestarias del gobierno no coinciden con las necesidades de la gente. Y esto es lo peor que le puede pasar a una ciudad". Olaya Suárez, portavoz de Podemos, también eligió el plan de fachadas y la vivienda como elementos sustanciales de su crítica: "Nos decepciona profundamente la indiferencia de este gobierno hacia la vivienda".