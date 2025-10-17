La Cámara de Comercio de Gijón entrega a Unicaja la medalla del centenario de FIDMA

La Cámara de Comercio de Gijón hizo entrega esta mañana a Unicaja de la medalla conmemorativa del centenario de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), una distinción que celebra los cien años transcurridos desde la primera edición del certamen, en 1924. El acto estuvo presidido por Félix Baragaño, presidente de la Cámara, quien destacó la colaboración continuada de la entidad financiera con el Recinto Ferial Luis Adaro y con la propia feria gijonesa.

Durante el acto, celebrado en Oviedo, Baragaño estuvo acompañado por el vicepresidente primero de la Cámara, Pedro López Ferrer, y por el secretario general, Álvaro Alonso. El presidente cameral agradeció a Unicaja su histórico apoyo a la Cámara, al recinto ferial y a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA).

En nombre de la entidad financiera, el presidente de Unicaja, José Sevilla, recibió la distinción junto al consejero delegado, Isidoro Rubiales, y expresó su “satisfacción por recibir un reconocimiento que estrecha aún más los lazos entre Unicaja y un referente nacional e internacional como es FIDMA”.

La medalla conmemorativa, diseñada por el artista Juan Jareño, forma parte de una serie limitada de treinta unidades que se entregarán a instituciones y entidades de referencia. Entre ellas figuran el Rey Felipe VI, el Gobierno del Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Gijón y la Cámara de Comercio de España.

Diseño de la medalla

La pieza reproduce, en una de sus caras, la escultura del artista japonés Tadanori Yamaguchi, protagonista del cartel de la Feria de este año. En el reverso se hace alusión al centenario del certamen, con un detalle simbólico que explicó el propio Baragaño: la variación tipográfica entre las fechas 1924 y 2024, empleando el estilo original de la primera edición para la primera cifra y la tipografía actual para la segunda.