El céntrico bar asturiano que arrasa por su calidad y "tener el menú más barato de España": "Es para todo aquel que no se puede permitir pagar diez o doce euros cada día"

"La verdad es que fuimos porque era bastante asequible y la sorpresa fue mayuscula, los cachopos increibles, ademas los lunes y jueve tiene menú a 5 euros que esta muy bien.Pedimos tambien una sarten de picadillo de chorizo con cabrales , patatas fritas y huevos que nos quedamos de piedra, ¡que plato tan exquisito! Un descubrimiento".

Dicen ser el restaurante con el menú más barato de España está en Gijón. "Casa Miguel" es un local "de barrio", como lo denomina su responsable, Miguel Rincón Reyes, y ofrece un menú por 5 euros los lunes y los jueves. El hostelero dominicano, que llegó a España en 2005, comenzó este negocio con la idea de ofrecer algo diferente: "Nosotros ofrecemos un menú barato a todo aquel que no se puede permitir pagar diez o doce euros cada día, para trabajadores o gente que está de tránsito".

El hostelero admite que el bajo precio del menú tiene un objetivo más atractivo que rentable: "Nosotros, en realidad, no ganamos dinero con el menú, pero sí que hace que venga cada vez más gente. Es una manera de atraer clientes, tratamos de que estén agusto y así vuleven y repiten". "Nuestra especialidad, además de este menú barato, es la comida para llevar. Tenemos tratos con casi todas las cadenas de comida rápida, y contamos con un repartidor propio que lleva la comida a las casas", añade Miguel Rincón. Erika García, la maestra en la cocina, afirma que los que prueban suelen repetir: "Tenemos gente que viene todos los días. Somos humildes y de barrio, la mayoría de clientes que te puedes encontrar por aquí es gente de aquí al lado, ellos te pueden contar que no falla nunca".

El dueño dominicano sorprende comentando los buenos resultados que habían tenido durante el confinamiento: "Sé que todo el mundo sufrió en aquel momento, pero para nosotros fue todo lo contario. Como todo estaba cerrado, nosotros ofrecíamos comida para llevar y teníamos muchos pedidos. Incluso te podría decir que, durante el Covid, vendí más de lo que vendo ahora". El dueño del negocio y la cocinera confían en "seguir teniendo clientes" y prometen innovar para "no quedarse atrás y seguir ganando dinero".