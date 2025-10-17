El Chas lanza el proceso para evitar su cierre: ampliación de capital y dos propuestas para aumentar ingresos

El Club Hípico Astur (Chas) ya ha dado el pistoletazo de salida para implementar el plan de reestructuración aprobado por los socios para evitar la liquidación del club y el consiguiente cierre. El plan, adelantado por LA NUEVA ESPAÑA, pasa en primer lugar porque una empresa de nueva creación, una sociedad limitada, asuma todas las obligaciones económicas y laborales del club y de la gestora que desde hace años viene asumiendo las obligaciones económicas ordinarias y también que asuma la unidad productiva. El siguiente paso es una ampliación de capital de la nueva sociedad, con derecho de adquisición preferente por parte de los socios del Chas, para lograr una cifra que está cercana a 1,5 millones de euros, para hacer frente a obligaciones inmediatas del Club, sin fondos para asumirlas.

A los socios del club ya se les informó por carta de los detalles del plan de reestructuración, y en la tarde de ayer se celebró una asamblea informativa sobre esto mismo. La nueva sociedad ya se constituyó con 2.000 euros de capital. El próximo lunes comenzará el periodo para suscribir participaciones de la nueva sociedad.

Aunque el deseo de la directiva del Chas es que acuda a esta ampliación de capital el mayor número socios posibles, esto no es obligatorio para los socios. Quienes ya lo son no están obligados a comprar y seguirán manteniendo el derecho a seguir disfrutando de los servicios y las instalaciones con independencia de que acudan o no a la ampliación de capital. Para los que sí quieran pasar a ser copropietarios de la nueva sociedad se ha establecido un método para el reparto los más equitativo posible de las participaciones.

Así, en la primera semana, cada socio podrá comprar como máximo 10 participaciones de 500 euros cada una, esto es, 5.000 euros como máximo. En una segunda ronda, también de una semana, a los socios que hubieran comprado el máximo en la primera ronda, se les ofrecerá de forma equitativa las participaciones que hayan sobrado. Si siguiera sin cubrirse la cuantía total prevista, se abriría una tercera ronda sólo para los socios que hubieran comprado el máximo posible en la anterior. Sólo si después de estas tres semanas no se hubiera logrado la capitalización prevista, se abriría a personas ajenas al Club la posibilidad de comprar las acciones que no hubieran querido los socios.

Así las cosas, lo previsible es que en noviembre ya se sepa quienes son los propietarios de las instalaciones del Chas, procediéndose entonces a constituir su Consejo de Administración.

El Chas no admitirá ya más socios, sino que los nuevos usuarios de las instalaciones lo serán dándose de alta en la empresa creada para esta reestructuración, como abonados.

El mecanismo elegido y aprobado por los socios del Club para salvar la situación actual, ha sido diseñado por el bufete Alvargonzález Asociados, al que acudió el Chas ante su situación económica, que lo abocaba a la quiebra y liquidación de no haber hecho nada. La solución prevista está contemplada en la Ley Concursal y ese plan de reestructuración además de por el Club, también ha sido homologado por el Juzgado de lo Mercantil de Gijón. y respaldado mayoritariamente por los acreedores del Club y de la gestora.

El Chas lleva años arrastrando sucesivas crisis económicas, motivadas entre otras cosas por las dificultades para recurrir a financiación externa –al no alcanzarse el quórum necesario para esas votaciones en las asambleas–, por la rigidez de sus estatutos. Las cuotas de los 257 socios del Club y los ingresos por los concursos hípicos son sus únicos ingresos e insuficientes.

La situación ha llevado a que el centro social del Club lleve cerrado más de ocho años porque está en ruina técnica, pendiente de una rehabilitación que requerirá de un desembolso cuantioso. Con una gestión empresarial será posible obtener financiación para ello. También en algunos ámbitos del Club se han llegado a plantear propuestas como hacer un restaurante y un hotel (orientado a deportistas), adjudicando la gestión de los mismos a cambio del pago de rentas al club.

El saneamiento y una sentencia motivan la reestructuración

La reestructuración que ahora pone en marcha el Chas para evitar su liquidación es la solución a la imposibilidad del club para asumir las obras de saneamiento a las que le obligan el Ayuntamiento de Gijón y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para evitar vertidos al río Piles, y también la imposibilidad de asumir el pago de una indemnización a un antiguo concesionario, por sentencia judicial firme.

En 2014 el Chas salió de un concurso de acreedores vendiendo un aparte de su suelo para hacer frente al pago de todas las deudas que tenía. Entonces se creó otra empresa, una gestora que asumió la actividad y los pagos ordinarios del club. La gestora es deficitaria, dado que actualmente los ingresos no cubren los gastos.

Además, la gestora no asumía cuestiones como a las que ahora se enfrenta el Chas con las obras de saneamiento y accesibilidad que requerirán de una inversión que podría alcanzar el millón de euros, y la indemnización de 90.000 euros (110.000 sumando los intereses) derivada de la sentencia judicial firme tras la demanda que interpuso la sociedad que llevaba el alquiler de las pistas de pádel, por resolución del contrato. La demandante pedía un millón de euros. El resultado del pleito, que llegó al Tribunal Supremo, redujo esa cantidad a los 90.000 citados.

Al ser firme, esa sentencia de 2024 abría la posibilidad al demandante de embargar las cuentas del Chas y ese año 2024 surge el problema del saneamiento. La reestructuración ahora en marcha, conforme a la Ley Concursal, ha sido la solución para evitar la quiebra y garantizar la continuidad para los socios.