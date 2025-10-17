Un coche arrolla una moto en Gijón y una mujer acaba siendo trasladada al hospital

Una mujer resultó herida esta tarde en un accidente de tráfico que tuvo lugar en la confluencia entre las avenidas de Torcuato Fernández Miranda y Castilla. En el siniestro, que generó expectación en la zona, se vieron implicados un coche y una motocicleta.

Según las fuentes consultadas, una mujer que iba en este último vehículo resultó herida y se quejaba de dolores en las piernas, motivo por el que los servicios sanitarios optaron por su traslado en ambulancia hasta el hospital de Cabueñes.

En la zona, además de los servicios sanitarios, se personaron también agentes de la Policía Local para esclarecer las causas del accidente y regular el tráfico en la zona.