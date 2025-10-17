El concierto de Valeria Castro en Gijón tras su retirada temporal por salud mental ya tiene nueva fecha

La cantautora Valeria Castro anunció en las últimas horas en redes sociales su retirada temporal para cuidar de su salud mental. "Hay veces en las que todo esto es imposible de gestionar y se hace evidente", señaló Castro tres días después de su criticada actuación en Operación Triunfo. Este parón conlleva que algunas de las fechas previstas en la gira que estaba llevando a cabo se han aplazado. En el caso de Gijón, la cantante canaria llevará a cabo el 15 de febrero de 2026 el recital previsto para este sábado.

El concierto que ofrecerá Valeria Castro se mantiene en el teatro de la Laboral y dará comienzo a las 19.30 horas. Tal y como ha indicado la propia artista, las entradas que habían sido adquiridas para el espectáculo aplazado serán igualmente válidas para la nueva fecha, no resultando necesario ningún tipo de canje u operación sobre las mismas. Asimismo, la devolución de esas entradas se puede solicitar hasta el 16 de diciembre en la web de Laboral Ciudad de la Cultura.

Valeria Castro presentará en Gijón "El cuerpo después de todo", su segundo trabajo de larga duración. Las entradas van desde los 35 euros hasta los 46 euros.

En el comunicado publicado por Castro en redes sociales, la cantautora señaló que "los últimos meses no han sido fáciles para mí y las últimas semanas, de manera progresiva, todo se me ha ido agarrando a la garganta". "El agotamiento y mi salud mental, que se ha ido mermando, me han ido apagando poquito a poco", explicó.

Ante esa situación, "después de reflexionar mucho y, aconsejada por expertos, me veo obligada a tomar una pequeña pausa en este camino para recuperarme física y mentalmente". "Tengo claro que en ningún sitio soy tan feliz como encima de un escenario, pero también creo que les debo a ustedes y a mí misma hacerlo desde el estado y el lugar que merece", desarrolló.

Por ello, Valeria Castro ha reubicado los conciertos de los meses de octubre y noviembre entre diciembre y febrero. En el caso de Gijón, la nueva fecha es el domingo 15 de febrero de 2026 a las 19.30 horas.

La cantautora ha asegurado que "necesito parar para que esto tenga sentido y poder volver con fuerza, porque lo haré". Asimismo, se ha mostrado agradecida "de todo corazón por la comprensión y el cariño que he recibido estos días". La publicación de Castro ha recibido numerosos comentarios en señal de apoyo por parte de sus seguidores y de compañeros de profesión, como Dani Fernández, el grupo Arde Bogotá y Rozalén, entre otros.