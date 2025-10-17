Divertia y las charangas se reúnen el lunes por los permisos de ensayo

Las 14 charangas del Antroxu de Gijón siguen pendientes de una solución para poder iniciar los ensayos de cara al Carnaval. Tras semanas de incertidumbre por los retrasos en la concesión de permisos, los grupos han sido convocados a una reunión con Divertia que se celebrará el próximo lunes, en la que esperan alcanzar "soluciones" que les permitan comenzar "cuanto antes" la preparación y llegar "a tiempo" al desfile, en febrero.

Los representantes de las agrupaciones explicaron que, por ahora, no han podido practicar en sus locales habituales por la falta de autorización municipal, lo que complica su calendario, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA. "Es imposible preparar un Carnaval como el de Gijón en tres meses", reiteran, insistiendo en la necesidad de contar con una licencia estable para evitar conflictos con el vecindario. A ello se suma la preocupación por la pérdida de ritmo y cohesión entre los grupos, que cada año ensayan durante meses para lograr la coordinación que caracteriza al desfile. Varios portavoces advierten de que, si el problema se prolonga, podría verse afectado el nivel de participación y el espectáculo final del Antroxu, una cita que ven esencial para la identidad cultural de la ciudad.

El Ayuntamiento, por su parte, asegura que trabaja en una solución inmediata. Fuentes municipales señalan que la idea es habilitar un local provisional para los ensayos y expedir permisos temporales mientras se concreta un espacio definitivo.

El malestar entre los grupos había crecido en los últimos días ante la supuesta falta de respuesta municipal. Algunos de ellos habían planteado incluso movilizarse para dar visibilidad al problema, aunque confían en que la cita del lunes sirva para encauzar la situación.

Diálogo con la comisión de Grupos y Carrozas

Divertia mantuvo ayer un encuentro con la comisión de Grupos y Carrozas del Antroxu, en el que se plantearon varias propuestas sobre el desarrollo del desfile del próximo carnaval y las bases de su concurso. Los participantes salieron del encuentro "contentos" y con "nuevos puntos de vista", valorando positivamente el intercambio, según explicó la portavocía del colectivo, que ahora analizará las propuestas de la empresa pública, con la que prevén mantener sucesivas reuniones de trabajo y colaboración.