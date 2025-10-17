La exposición "El bosque" llega a Gijón: así es el proyecto artístico y ecológico con el que se busca "plantar 120.000 árboles"

Una exposición que aúna "arte, tecnología y conciencia ambiental". Así es "El bosque", la muestra del valenciano Hugo Martínez-Tormo que se puede visitar en Laboral Centro de Arte desde esta tarde y hasta el 21 de marzo de 2026. Allí, desde esta tarde, se encuentran las tres instalaciones que conforman este trabajo en el que hay espacio para la tierra de un bosque quemado en los incendios de Cangas del Narcea, semillas que hacen crecer bosques digitales con inteligencia artificial generativa y píxeles que los visitantes pueden adquirir para ayudar al artista con el reto de plantar 120.000 árboles. "El proyecto terminará cuando haya conseguido plantar 110 hectáreas de terreno reforestado, lo que equivale a 100 campos de fútbol", explicó esta mañana Martínez-Tormo en la inauguración de la muestra.

"El bosque" es un proyecto que surgió a raíz de las investigaciones de la ecóloga Suzanne Simard, quien concibe el bosque como una red interconectada donde cada ser vivo influye en los demás. Tomando esa idea, Martínez-Tormo la traslada al arte para reivindicar que "la cooperación y la acción colectiva son esenciales tanto para la supervivencia del ecosistema como para el equilibrio social".

La primera obra con la que se encuentran los visitantes en la galería 2 de Laboral Centro de Arte es "Bosque pixelado", basada en una imagen digital compuesta por 120.000 píxeles que se convierten en cuadros monocromos pintados a mano. Cada uno de ellos pueden ser adquiridos por un precio de 20 euros, en distintos tamaños, a través de la web www.bosquepixelado.com. Por cada obra vendida, el artista plantará un árbol en la provincia de Valencia con el objetivo de colaborar en la reforestación.

Una exposición "especial"

En el centro de la sala está "Real/Unreal", una instalación que cuenta con tierra procedente de un bosque quemado en Cangas del Narcea que contrasta totalmente con la proyección de un bosque virtual. De esa forma, Martínez-Tormo ofrece una conexión "entre lo real y lo simulado".

Por último, al fondo de la galería 2 aparece "Semillas digitales", un apartado en el que los visitantes tienen la posibilidad de generar árboles digitales mediante sensores táctiles.

En la inauguración de la exposición también participaron la consejera de Cultura, Política Lingüística y Deporte del Principado de Asturias y presidenta de la Fundación Laboral Centro de Arte, Vanesa Gutiérrez; la concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas, Montserrat López Moro, y la directora de Laboral Centro de Arte, Semíramis González. "Esta exposición es especial por dos motivos. Uno de ellos es porque es la primera desde la llegada de la nueva directora, a quien le deseo toda la suerte del mundo. Por otro lado, es una muestra que ayuda a preservar los bosques y que llega en un momento necesario de una reflexión a la que tenemos que sumarnos", remarcó Gutiérrez. López Moro también aplaudió a Martínez-Tormo por su "compromiso con el entorno". González, por su parte, definió a "El bosque" como "una muestra de lo que queremos enseñar desde aquí y de cómo el arte puede hacernos reflexionar".