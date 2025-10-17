Fallece Juan Fanjul, histórico deportista del Club de Regatas: "Fue un gran spinista y persona"

El Real Club Astur de Regatas llora a uno de sus socios más queridos. Juan Fanjul de Viedma, uno de los miembros de la entidad con gran trayectoria dentro de la entidad, falleció este viernes en Gijón a los 72 años de edad. El hombre, un "histórico" de los timones dentro de los veleros del club; deja a su padre, Miguel Ángel Fanjul Calleja, quien es socio número uno del Real Sporting, y dos hermanas y un hermano. El funeral por su eterno descanso se oficiará hoy, en la iglesia parroquial de San Lorenzo, a las doce y media de la mañana.

La mala nueva de la muerte del querido regatista sacudió a la entidad cercana a la iglesia de San Pedro, desde la cual no se tardó en dar el pésame por su muerte. "Hoy hemos perdido a un histórico de nuestra flota, Juan Fanjul de Viedma", manifestaron desde el colectivo la Flota Snipe del Real Club Astur de Regatas a través de las redes sociales. Para el colectivo, este adiós significa la pérdida de un "gran spinista" –especialista del snipe, una sección dentro del mundo de los deportes de vela– y una "gran persona". La condolencia, a la que se sumaron amigos y conocidos, venía acompañada de una imagen del finado, sentado en una terraza del Muelle en sus tiempos de juventud.

Por deseo expreso del fallecido no se celebrará velatorio y sus restos mortales serán incinerados en la intimidad familiar.