Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Francisco Avelino Aguado, experto en el Reino Astur, protagonista en la Basílica

Un momento de la conferencia.

Un momento de la conferencia. / Marcos León

La la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús de Gijón acogió ayer por la tarde la conferencia "Asturias y Portugal, un reino madre para una nación", impartida por Francisco Avelino Aguado, médico, escritor y experto en el Reino Astur.

TEMAS

  1. Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
  2. Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
  3. Revuelo en Gijón: dos jóvenes rescatan a una mujer que se había precipitado al mar en el Puerto Deportivo
  4. ¿Será retirada la escultura de la fachada de un colegio gijonés por 'atentar contra las víctimas del Franquismo'? La respuesta del Ayuntamiento a las entidades memorialistas
  5. Fallece en Gijón la mujer de 84 años que había caído al mar en el Puerto Deportivo
  6. Revuelo en Gijón por una pelea en el Soccer World: 'Le he clavado unas tijeras en el cuello
  7. Las entidades memorialistas de Asturias cargan contra este monumento de Gijón: 'Atenta contra las víctimas del Franquismo
  8. Avances en la investigación del Puerto de Gijón: Ebhisa sospecha que el expresidente Lourido dio pautas para tapar la desaparición del carbón

Francisco Avelino Aguado, experto en el Reino Astur, protagonista en la Basílica

Francisco Avelino Aguado, experto en el Reino Astur, protagonista en la Basílica

La plaza del Parchís en Gijón se convierte en un laboratorio de ciencia

La plaza del Parchís en Gijón se convierte en un laboratorio de ciencia

Bailando de La Calzada a Dijon, así será la hazaña de las alumnas gijonesas de la academia Damar: "Queremos disfrutar la oportunidad al máximo"

Bailando de La Calzada a Dijon, así será la hazaña de las alumnas gijonesas de la academia Damar: "Queremos disfrutar la oportunidad al máximo"

La "pelea" de una bandada de gaviotas en Gijón por una estrella de mar

La "pelea" de una bandada de gaviotas en Gijón por una estrella de mar

Ya hay fecha para la reapertura del Ateneo de La Calzada tras las obras "de mejora de accesibilidad y modernización de sus servicios"

Ya hay fecha para la reapertura del Ateneo de La Calzada tras las obras "de mejora de accesibilidad y modernización de sus servicios"

La antigua Escuela de Comercio de Gijón sopla las 110 velas

La antigua Escuela de Comercio de Gijón sopla las 110 velas

La Alcaldesa de Gijón, con representantes de Unicaja

La Alcaldesa de Gijón, con representantes de Unicaja

Cena benéfica de la Asociación Fibrosis Quística en Gijón

Cena benéfica de la Asociación Fibrosis Quística en Gijón
Tracking Pixel Contents