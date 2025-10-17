Francisco Avelino Aguado, experto en el Reino Astur, protagonista en la Basílica
La la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús de Gijón acogió ayer por la tarde la conferencia "Asturias y Portugal, un reino madre para una nación", impartida por Francisco Avelino Aguado, médico, escritor y experto en el Reino Astur.
