Gijón destina más de un millón para juventud y 179.200 euros para relaciones institucionales
"Somos una concejalía estratégica para conectar y posicionar a Gijón", destaca González-Palacios
R. V.
El forista Jorge González-Palacios se estrenó presupuestariamente como nuevo responsable de Juventud presentado unas cuentas para esa área de 1.134.500 euros, que sirven tanto para reforzar los programas ya en marcha como para garantizar los convenios con el Conseyu de Mocedá y Abierto hasta el amanecer y potenciar los Encuentros de Cabueñes. Hay dos partidas pequeñas pero que fijan dos compromisos de actuación: 15.000 euros para impulsar el Plan integral de Juventud y 30.000 para avanzar en acciones de salud mental y bienestar emocional través de acciones de formación y asesoramiento a jóvenes y familias.
Este millón de euros está en el presupuesto de la Fundación de Cultura. A la concejalía de Palacios, como tal, le corresponden 179.200 euros para Relaciones Institucionales. En este dinero se incluyen unos 40.000 euros para el canon y mantenimiento del Acuario. Precisamente la celebración del veinte aniversario de este equipamiento será una de las acciones de la concejalía. Sin olvidar el Festival Aéreo Internacional o el impulso a la red de ciudades de la sidra. "Somos una concejalía estratégica para conectar y posicionar a Gijón", reivindicó el edil forista.
