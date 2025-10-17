En Gijón y en plena pandemia del covid: afronta cárcel por "besar y tocar" a una menor en una fiesta
"Solo la besé en la mejilla y fue consentido", dice el joven en una vista en la que la acusación, que pide seis años de pena, la ejerció la familia de la víctima, ya fallecida
N. M. R.
Un joven para el que la acusación particular pide seis años de prisión y la Fiscalía tres se sentó ayer en el banquillo de los acusados de la sección octava de la Audiencia Provincial. Lo hizo por un caso de presunta agresión sexual ocurrido en plena pandemia y cuya supuesta víctima es una niña que en el momento de los hechos tenía 14 años y que hace tan solo unos meses falleció. El procesado, por su parte, defendió su inocencia y remarcó que "todo fue consentido". "Solo la besé en la mejilla", aseguró.
Según ha podido saber este periódico, los hechos que se juzgaron ayer en el Palacio de Justicia tuvieron lugar en una vivienda de la plaza Jacques Yves Cousteau, en Montevil, en noviembre de 2020. Por aquel entonces, todavía existían restricciones por la pandemia del covid. Fue el día 3 de ese mes cuando tanto la menor como el acusado coincidieron por la madrugada en una vivienda en la que, según fuentes cercanas al caso, "consumieron alcohol y drogas". Esas mismas fuentes también apuntan que en la vivienda "había una serie de personas menores de edad y también otras personas mayores de edad".
La menor, que tenía 14 años en el momento de lo sucedido, denunció unos días después de ese encuentro que entendía que había sufrido abuso sexual en aquella vivienda por parte del varón que ahora se enfrenta a las peticiones de prisión mencionadas. En la denuncia, la menor afirmaba que ese joven le había "besado y realizado tocamientos en partes íntimas".
"Drogas y alcohol"
El caso lleva activo más de cuatro años y la anterior vista oral, programada en mayo de 2025, fue suspendida. La menor había fallecido unos meses antes. El juicio sí pudo llevarse a cabo a puerta cerrada ayer, cuando estuvieron presentes el acusado y el padre de la presunta víctima, además de distintos testigos.
Por este presunto delito de abuso sexual, el ministerio público solicita tres años de cárcel para el acusado. Por su parte, la acusación particular que ejerce el familia de la supuesta víctima pide seis años de prisión, además de 12.000 euros de indemnización para el joven acusado por estos hechos.
En cambio, el procesado, cuyo abogado es Emilio Ceñal, solicita su libre absolución, ya que considera que "hubo total consentimiento", tal y como aseveró ayer ante el tribunal de la sección octava de la Audiencia. Durante la vista oral, este joven ofreció una versión distinta a la aportada por la acusación particular, así como la del ministerio Público. El procesado apuntó que no se produjeron tocamientos en partes íntimas y que "el beso que le di fue en la mejilla y totalmente consentido".
El juicio quedó ayer visto para sentencia tras los turnos de respuesta del presunto autor del supuesto abuso sexual y las intervenciones de la acusación particular y de los testigos de los hechos que acudieron a la Audiencia Provincial.
Las claves
- El caso. Los hechos que se juzgaron ayer en la audiencia pública tuvieron lugar a principios de noviembre de 2020 en una vivienda de la plaza Jacques Yves Cousteau, en Montevil. La menor, que en el momento de lo sucedido tenía 14 años, estuvo en ese domicilio con distintas personas, entre ellas el acusado
- La versión de la acusación. La menor denunció unos días después que había sufrido abuso sexual. Fuentes cercanas al caso indican que tanto ella como el procesado "consumieron drogas". En la denuncia, la menor remarcó que el procesado le besó y que le realizó "tocamientos en partes íntimas".
- La versión del procesado. El joven acusado defiende que los hechos por los que se le juzga fueron "consentidos en todo momento" y que solo la besó "en la mejilla", además de negar los tocamientos en partes íntimas.
- La vista oral. El juicio se celebró a puerta cerrada. En mayo de 2025 fue suspendido. Unos meses antes, la menor había fallecido. La acusación particular mantuvo su petición para el acusado, de seis años de cárcel y 12.000 euros de indemnización. Por su parte, la Fiscalía solicita para este joven tres años de prisión. El procesado pide su libre absolución. El juicio quedó visto para sentencia.
