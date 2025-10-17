Moriyón reivindica el "compromiso inversor" en los centros educativos

"Este gobierno asumió de manera responsable unas obras que realmente corresponderían a la Consejería", reivindicó ayer la Alcaldesa, Carmen Moriyón, en referencia a las importantes inversiones que el Ayuntamiento ha impulsado en varios colegios y cuyos trabajos siguen en marcha. Por ejemplo, en el centro de Educación Especial de Castiello, donde ya se ha ejecutado el 60 %. En Los Campos las tareas no alcanzan el 40 % de ejecución. El Consistorio solicitará al Ministerio una prórroga hasta diciembre de 2026 para acometer con "holgura" el proyecto. "El compromiso inversor en colegios públicos de este gobierno no es comparable a tiempos anteriores", sostuvo Moriyón en el colegio Federico García Lorca, primera parada de un recorrido que incluyó el Cervantes, también en la zona oeste, y el mencionado centro de Castiello.

En ese "compromiso inversor" hizo hincapié Gilberto Villoria, concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales. Señaló el edil que los presupuestos de 2026 contemplan la inversión de 1,9 millones de euros en escuelas infantiles, con la escuelina del Llano llevándose la palma. Pero también habrá 77.000 euros para equipar de mobiliario otros centros. "Habrá 8,1 millones para colegios públicos; de esos 5,7 son de las obras de Castiello y Los Campos, que tienen fondos europeos", subrayó Villoria, que apuntó que habrá una partida de 2,4 millones para actuaciones en colegios. "Destacan la cubierta del Pinzales con 165.000, las fachadas del Alfonso Camín con 150.000 o instalaciones de protección contra incendios en varios centros por 250.000", detalló. Recientemente se entregaron las obras del colegio Federico García Lorca, donde se renovaron los juegos infantiles por 25.000 euros, y del Cervantes, donde se mejoró la accesibilidad por un importe de 50.000 euros.

Un momento de la visita al colegio de Educación Especial de Castiello.

Recalcó Carmen Moriyón que el asumir el coste de grandes proyectos en colegios ha supuesto un "lastre" al Ayuntamiento la hora de fomentar el mantenimiento propiamente dicho de las infraestructuras educativas de la ciudad. "Es nuestra obligación y no la abandonamos", comentó la regidora. "Si ese dinero lo hubiéramos podido emplear en poner al día todos los colegios, se habría gestionado todo mejor", declaró en referencia a las inversiones en Los Campos, Castiello y el Rey Pelayo, donde los trabajos se compatibilizan con la actividad lectiva. "Tenemos hasta mayo, pero probablemente lo prorrogaremos, es una obra complicada; cumplir los plazos no será la prioridad", manifestó Gilberto Villoria, que ensalzó, por otro lado, las bondades de la reforma del centro de Castiello. "Será un colegio más habitable, accesible y con mejor eficiencia energética", afirmó el forista. "Sabemos de la sensibilidad y necesidad de atender bien a toda la comunidad educativa", incidió Moriyón. También especificó Villoria que, de no concederse la prórroga para Los Campos –cuyo alumnado está reubicado en el colegio Asturias–, se aumentará el "ritmo" de la obra.

Más mejoras en accesibilidad

En este final de año, además, el Consistorio licitará unas obras de mejora de accesibilidad por 78.000 euros, en dos paquetes distintos. Las intervenciones afectarán a los colegios Asturias, Clarín, El Llano, Jacinto Benavente, Begoña, Ramón de Campoamor, Manuel Martínez Blanco y Eduardo Martínez Torner.