El nuevo Mercadona de Gijón, el más grande de la ciudad, ya tiene fecha de apertura (y está muy cerca)

La apertura de un nuevo Mercado, que será el más grande de Gijón, está a la vuelta de la esquina. La gran superficie que la firma está a punto de abrir ya tiene fecha para comenzar a recibir a sus primeros clientes en el entorno del estadio de fútbol municipal de El Molinón. Esta nueva instalación se suma a la abierta hace unos días en Roces, que implicó una inversión de 2,8 millones de euros y la creación de 30 nuevos puestos de trabajo.

La creación de la tienda situada frente a El Molinón, que está prácticamente finalizada, conllevará, como explicó en su momento la firma, el cierre del supermercado que esta empresa tiene en Somió, debido a que "no cumple con los estándares de calidad de la compañía". Eso sí, desde Mercadona se garantiza la continuidad de toda su plantilla y asegura que generará la creación de, al menos, 20 puestos de trabajo.

La construcción del nuevo Mercadona en el entorno de El Molinón arrancó en enero de 2024. En concreto, la urbanización de todo el terreno ubicado entre la carretera de Villaviciosa, el aparcamiento de El Molinón y la calle Óscar Muñiz, comprende un ámbito de actuación (AUA 104A del PGO) de 9.452,64 metros cuadrados, de los que 4.731,30 metros cuadrados quedarán como espacio público, 4.500 los ocupará el nuevo supermercado y 231,30 se destinarán a un equipamiento privado.

Con el paso del tiempo el supermercando ha ido avanzando en su construcción, algo muy visible para quienes pasan por la zona. Ahora su apertura ya está decidida y el próximo lunes día 20 de octubre comenzará a recibir a los nuevos clientes.

El de El Molinón se suma al de Roces. Ese nuevo supermercado dispone de 1.600 metros cuadrados e incorpora la sección “Listo para Comer”, con una amplia oferta de platos, bebidas refrigeradas y “una zona de descanso con mesas y sillas” para los clientes.

Mercadona en Asturias

Mercadona, con esta nueva apertura, cuenta ya con 25 supermercados en Asturias, 21 de los cuales disponen del modelo de Tienda Eficiente y 19 ya tienen la sección ‘Listo para Comer’. La plantilla supera las 1.160 personas con empleo estable y de calidad.

La compañía mantiene una colaboración constante con proveedores e interproveedores especialistas en aquellas zonas en las que tiene presencia y desarrolla su actividad, con un modelo de relación basado en la confianza y que contribuye al crecimiento de la economía local. En el caso de Asturias, en concreto, donde la compañía colabora con 16 proveedores de producto y más de 160 proveedores no comerciales y de servicio, las compras locales de Mercadona alcanzaron los 208 millones de euros en el último año, cifra que supone un incremento del 24,5 % respecto a la del ejercicio anterior.