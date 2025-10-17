¿Cuando obtendrán permisos de ensayo las charangas de Gijón?: Esta es la respuesta de Divertia

Las charangas del Antroxu de Gijón continúan a la espera de una solución definitiva que les permita iniciar los ensayos de cara al carnaval. Tras semanas de retrasos en la concesión de permisos, según denuncian, los grupos se reunirán el lunes a las 19.00 horas con Divertia, en la sede de la empresa municipal, para tratar de encontrar una solución a la problemática.

Mientras tanto, las agrupaciones han convocado una concentración para este domingo a las 12.00 horas en la plaza del Ayuntamiento, con la que quieren visibilizar su malestar y reclamar esa solución definitiva que les permita preparar el Antroxu a tiempo.

El presidente de Divertia, Oliver Suárez, aseguró este viernes que la reunión servirá para resolver la situación. "Haremos mucho hincapié en buscar una solución, obviamente, porque son el alma del Antroxu, los actores principales del Antroxu de Gijón”, afirmó.

Oliver Suárez. / David Cabo / LNE

Suárez explicó que desde su área han estado "buscando diferentes ubicaciones para poder ofrecer un sitio permanente a medio o largo plazo para que desarrollen todos esos ensayos", pero que "no ha sido posible”. Esta vía pasaría por ofrecer una localización y elaborar un calendario de ensayos para que haya coordinación entre las charangas.

En ese sentido, explicó que a ello se debe "ese pequeño retraso" con la expedición de los pertinentes permisos. "Les ofreceremos las soluciones que tenemos en marcha y que ya de forma inmediata, si quisieran, incluso el martes, podrían arrancar con esos ensayos”, manifestó Suárez, que no entró en más detalle y emplazó al lunes, tras el encuentro, para ofrecer novedades.

El responsable municipal confía en que el problema quede zanjado en esa reunión y vaticinó que la coyuntura “se solucionará el mismo lunes". De igual manera, reconoció que “hay un pequeño conflicto con las molestias de las que hablan los vecinos por los ensayos”, y recordó que llevan “meses buscando ubicaciones tanto municipales como privadas, que no molesten a los vecinos y que estén un poco separadas de la ciudad, pero no ha sido posible encontrar esa disponibilidad”.

Propuestas de la Comisión de Carrozas

Por otro lado, Divertia celebró esta semana una reunión con la Comisión de Grupos y Carrozas del Antroxu, en la que se analizaron diversas ideas para el desarrollo del desfile y las bases del concurso.

Suárez señaló que “se recibieron las propuestas y se valorarán, y salieron satisfechos de la reunión; si son ventajosas y viables para el desarrollo del desfile, las adoptaremos”. El colectivo, según su portavocía, volverá a reunirse en los próximos días para valorar las propuestas de la empresa pública y mantener sucesivos encuentros de intercambio con el fin de perfilar los detalles del Antroxu 2025.