Ya es oficial: La Oreja de Van Gogh celebrará el regreso de Amaia Montero con un concierto en Gijon

Ya es oficial. La vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, tras meses de rumores y polémicas tras a salida del grupo de Leire Martínez se confirmó hace unos días y ahora la banda nacida hace tres décadas en San Sebastián hará una gran gira para celebrar su 30º. Aniversario. Ciudades de toda España en las que se incluye Gijón.

El tour arrancará en mayo e incluirá los grandes éxitos del grupo. “Cuídate”, “La Playa”, “Puedes contar conmig”o, “Rosas”, “20 de enero”… “Todas esas canciones que, treinta años después, siguen latiendo bien fuerte en la memoria colectiva”, señalan los promotores que organizarán el concierto en Gijón.

La cantante Amaia Montero, en una imagen de archivo. / MARISCAL

Además de Gijón, desde el 9 de mayo al 20 de noviembre, La Oreja de Van Gogh recorrerrá las ciudades de Bilbao, Madrid, Albacete, Murcia, Sevilla, Fuengirola, Sebastián, Santander, Valladolid, Valencia, La Coruña, Zaragoza, Barcelona y Pamplona.

Una gira de mayo a noviembre

“Volver a estar juntos es mágico para nosotros y necesitamos compartirlo. Hoy más que nunca queremos salir al mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora”, señalan desde La Oreja de Van Gogh en su comunicado.

“Tantas cosas que contar” es el nombre elegido para este tour que, además de ser un auténtico homenaje a uno de los grupos españoles más reconocidos en todo el mundo, supone un guiño a uno de sus álbumes más emblemáticos: “El viaje de Copperport”, que este año cumple por su parte 25 años.

El concierto en Gijón está programado para el 10 de julio dentro del tradicional ciclo Gijón Life que en los últimos años llena el parque de los Hermanos Castro. Las entradas de esta gira saldrán a la venta el próximo lunes, día 20 de octubre, a partir de las 12.00 horas a través de la web del grupo.

Precios de las entradas

Hace treinta años la ciudad de San Sebastián vio nacer a La Oreja de Van Gogh, “a uno de los grupos más reconocidos internacionalmente. Tocaban sus primeros acordes, componía sus primeros temas y cantaban sus primeras canciones en el local de ensayo que, tres décadas después, sigue viéndoles crecer.

Los precios de las entradas oscilarán entre los 45,00 y los 72,00 euros más gastos de distribución y, los paquetes vips, entre los 110,00 y los 290 euros más gastos de distribución.