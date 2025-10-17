El PP fija su "firme oposición" a un derribo de "Héroes del Simancas"
David Cuesta, secretario general del PP en Gijón, defendió ayer la "firme oposición" de su partido al derribo de la escultura "Héroes del Simancas", obra de Manuel Álvarez Laviada ubicada en la fachada del Colegio de la Inmaculada. Un derribo que hace días volvió a defender en sede parlamentaria Ovidio Zapico, consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos, en base al cumplimiento de la normativa sobre memoria histórica. "Al señor Zapico y al gobierno del Principado de Asturias deben parecerles pocos los problemas que afectan hoy a nuestra comunidad y en lugar de centrarse en aportar soluciones a los problemas reales de Gijón y de Asturias, el gobierno de la izquierda prefiere dedicar sus esfuerzos a convertir nuestros cementerios en escenarios de propaganda o en promover la destrucción de monumentos históricos con métodos iconoclastas que evocan más a los talibanes que a una democracia madura", criticó Cuesta.
El dirigente popular reivindicó la pervivencia de un " monumento que forma parte del entorno arquitectónico y de la fisonomía histórica del colegio, y cuyo valor patrimonial no puede ser eliminado de manera frívola por motivos puramente ideológicos".
