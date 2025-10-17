El PP de Gijón exige al Gobierno la financiación de la Ley ELA en todos los municipios al cumplirse un año de su aprobación

El Partido Popular ha puesto en marcha una campaña en toda España para reclamar al Gobierno central que financie de manera efectiva la Ley ELA, cuando se cumple un año desde su entrada en vigor. La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo presentará mociones en todos los municipios y diputaciones del país, además de nuevas iniciativas en el Congreso y el Senado, para exigir al Ejecutivo que cumpla con la normativa aprobada por unanimidad en 2024.

El PP presentará en los próximos días mociones plenarias en todos los ayuntamientos y diputaciones españolas para instar al Gobierno de Pedro Sánchez a dotar de presupuesto suficiente la Ley ELA y hacer efectivos los derechos que reconoce a las personas afectadas por la esclerosis lateral amiotrófica y sus familias. Con esta acción, el partido busca que el PSOE se pronuncie en todos los municipios sobre su apoyo o no al cumplimiento de esta norma.

La campaña coincide con el primer aniversario de la aprobación de la Ley ELA, que salió adelante por unanimidad en el Congreso tras meses de retrasos. Los populares acusan al Ejecutivo de “dejación” por no haber habilitado los fondos necesarios, pese a que, según el PP, podría haber recurrido a un crédito extraordinario de 230 millones de euros o al Fondo de Contingencia.

El partido de Feijóo recuerda que, mientras el Gobierno ha realizado modificaciones presupuestarias por más de 33.000 millones de euros hasta agosto, solo ha destinado unos 10 millones de euros a ayudas vinculadas a esta enfermedad, a través de una subvención directa.

La iniciativa municipal se complementará con una nueva Proposición no de Ley en el Congreso —la tercera desde la aprobación de la norma— y con preguntas al Gobierno en el Senado para exigir explicaciones sobre el incumplimiento de la financiación prometida. Además, la campaña tendrá presencia en redes sociales bajo el lema “La ELA no espera”, con el objetivo de mantener viva la reivindicación de los afectados.

Desde la dirección nacional del PP subrayan que son las comunidades autónomas gobernadas por su partido las que están aplicando medidas de apoyo concretas, como deducciones fiscales, ayudas directas o proyectos piloto de asistencia personal, entre ellos el centro de atención diurna para pacientes con ELA en Madrid o el programa de acompañamiento en Andalucía.