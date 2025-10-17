Un presupuesto de récord para Gijón (casi 100 millones más que hace una década) y equilibrio (tres años sin prórroga)

Si todo sale según la hoja de ruta diseñada por la concejalía de Hacienda de la forista María Mitre –y la mayoría en el Pleno que garantizan los votos de Foro, PP y el edil no adscrito hace suponer que así será– el Ayuntamiento de Gijón festejará las campanadas que anuncian la llegada de 2026 viendo como entra en vigor un presupuesto de 309.990.900 euros. Una cifra para la historia que, además, evidencia la cada vez mayor envergadura económica municipal si se la pone en relación con las cifras que forjan la evolución presupuestaria de los últimos años.

Esos casi 310 millones del nuevo presupuesto suponen un crecimiento de casi cien millones sobre el dinero que manejaba el Ayuntamiento hace una década. En concreto, son 96,4 millones más que en 2015: el presupuesto de referencia con 213,5 millones ya que en 2016 hubo una situación de prórroga presupuestaria que rebajó a 189,8 los millones de partida para la actividad municipal.

El presupuesto de 2026 será, pues, el más alto de la historia municipal gijonesa. Aunque ser un presupuesto de récord ya no resulta una novedad. Ya lo fue en 2024 cuando se superó la barrera de los 300 millones y en este 2025 para el que el Pleno aprobó una propuesta presupuestaria de 303,5 millones. Tres años y tres presupuestos aprobados en el salón de plenos de la Casa Consistorial.

La novedad está precisamente en eso en tener un presupuesto aprobado por tercer año consecutivo. Los tres años que lleva Carmen Moriyón en su segunda etapa en la Alcaldía y, por ahora, el plazo más largo sin recurrir a una prórroga. Algo que sufren otras administraciones y que también sufrió Gijón.

Una prórroga por covid

Carmen Moriyón ya supo en su primera etapa en la Alcaldía lo que suponía firmar un decreto de prórroga. Igual que los tuvo que firmar la socialista Ana González durante el anterior mandato. De hecho, en prórroga se vivió ese 2023 de cambio de gobierno de la izquierda a la derecha después de que el Pleno tumbara un presupuesto de 269,4 millones por los votos en contra de Ciudadanos, Foro, Podemos-Equo, PP, Vox y el entonces edil no adscrito Alberto López Asenjo. PSOE e IU se quedaron solos. Así que 2023 arrancó con 220,2 millones de la prórroga y el plan de aumentar esa cifra modificación a modificación.

El gobierno de Ana González, con Marina Pineda en Hacienda, había logrado sacar adelante los presupuestos de 2020 y 2022. La singularidad de ese mandato estuvo en el del 2021. El gobierno ni siquiera lo presentó. Optó directamente por ir a prórroga ante la imposibilidad de confeccionar unas cuentas por la crisis del covid. Con la prórroga se garantizaba tener más dinero.

La socialista Ana González había llegado al Ayuntamiento en 2019. Un año que también había arrancado en prórroga presupuestaria con 199,9 millones ante la imposibilidad de un Foro gobernando en minoría de sacar adelante sus cuentas. De hecho, era el segundo año consecutivo en prórroga y el presupuesto de referencia era el de 2017 con 277,3 millones. Decreto de prórroga hubo también para los ejercicios de 2014 y 2016 también bajo el mandato de Carmen Moriyón.

Urbanismo inicia hoy cuatro días de comparecencias presupuestarias

El concejal de Urbanismo, el forista Jesús Martínez Salvador, se encargará hoy, a las diez y media de la mañana, de abrir las comparecencias en las que los responsables de cada área municipal expondrán a los grupos políticos los datos más relevantes en relación con sus cuentas para el año que viene. Tras Martínez Salvador le tocará el turno a Oliver Suárez como presidente de Divertia. El resto de la mañana la ocuparán el popular Guzmán Pendás y el forista Jorge González-Palacios: el primero, a cargo de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, y el segundo, de Relaciones Institucionales y, desde hace unos meses, de Juventud.

El lunes será los dos directores que están bajo la responsabilidad directa de Alcaldía quien arranquen la mañana. Son Jaime Fernández-Paíno como responsable de Alcaldía, Coordinación y Proyectos de Ciudad y Goretti Avello, de Igualdad. A las diez y media está prevista la comparecencia de la Vicealcaldesa, Ángela Pumariega, para dar cuenta de los presupuestos de Economía, Empleo, Turismo e Innovación. Tras ella Montserrat López Moro, de Cultura, y Abel Junquera, de Atención a la Ciudadanía.

El listado de comparecencias del martes incluye a Jorge Pañeda, Pelayo Barcia, Nuria Bravo y Rodrigo Pintueles y el cierre del miércoles se ha reservado a la edil de Hacienda, María Mitre, que comparecerá tras su compañero de Infraestructuras, Gilberto Villoria.