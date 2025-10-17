Estos son los diseños para el Rinconín más votados por los gijoneses y comparten dos cosas: verde y deporte

No hay nada decidido pero el pueblo ya ha hablado. "Brisa marina", "El Orbayín" y "Mayanes adentro" han sido, por este orden, aunque con muy poca diferencia de puntuación entre ellas, las tres propuestas de diseño para la playa verde del Rinconín más votadas por las 375 personas que han participado en la consulta popular impulsada por el Ayuntamiento de Gijón a través de su web. Una consulta que se cerraba en la noche del miércoles y que permitió a todos los gijoneses conocer los diez proyectos en liza. Ahora toca esperar el fallo del jurado de expertos.

Los participantes en esta consulta tuvieron que valorar cuatro elementos sobre cada uno de los diseños propuestos: la implantación de los usos propuestos, las soluciones de accesibilidad universal, la revalorización de las zonas verdes y la innovación, creatividad y originalidad de esa propuesta. Son los mismos subapartados que tendrán que valorar los miembros del jurado.

"El Orbayín". / LNE

De 700.000 euros a 7 millones

¿Qué ofrecen las propuestas más valoradas por los gijoneses? En "Brisa marina" el nuevo parque se concibe como un archipiélago formado por islas verdes e islas temáticas que ofrecen zonas de juego, de descanso, para la práctica de deportes... y con usos para todas las edades. El diseño incluye un edificio dotacional y un aparcamiento que conviven con praderas, un lago, una gran plaza y zonas deportivas pensadas para la práctica del baloncesto, la calistenia, el skate y la bicicleta. Los impulsores del proyecto calculan un coste de algo menos de 723.000 euros como presupuesto de ejecución material.

"Mayanes adentro". / LNE

Un poco más caro –sobre 1,2 millones– sale "El Orbayín" que presenta una intervención que se articula en torno a una gran plataforma de hormigón que vincula las dos parcelas del proyecto de playa verde. Esa plataforma es la base común sobre la que se articulan varios círculos que ejercen de microecosistemas y donde, entre otros usos y muchas áreas verdes, se proponen zonas deportivas de calistenia, voleibol, baloncesto y tenis de mesa, un parque infantil, una zona de fuentes lúdicas, un kiosco-chiringuito con productos locales o una zona para perros con circuito de "agility". Se podría tener todo ejecutado en ocho meses.

La vecina playa de Los Mayanes es la referencia para los creadores de "Mayanes adentro" que plantean crear tres playas verdes de interior: Mayán Este, Mayán Sur y Mayán Oeste. Las tres con arena y agua de mar lo que conlleva tanto excavaciones de tierra como una red de canalizaciones para suministra el agua de mar en sus ciclos naturales. En el centro del diseño se ubica un edificio circular con cubierta accesible como mirador y un interior reservado para hacer deporte bajo techo. El resto del entorno se adecuará con zonas verdes, de juego y deportivas al aire libre. Un proyecto con un coste de 7,5 millones de euros.