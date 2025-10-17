Del teatro Jovellanos al Festival de Cine de Gijón: las claves del presupuesto del área de Festejos

Divertia dedicará el año que viene un millón de euros de su presupuesto a patrocinios. Una partida en gran parte ya comprometida con eventos con los que la empresa municipal viene colaborando desde hace tiempo –como el LEV Festival , Gijón Life o la Cometcom –pero a la que le queda dinero para apostar por nuevas colaboraciones que puedan ir surgiendo. Así lo explicó el presidente de Divertia, el edil no adscrito Oliver Suárez, tras presentar una propuesta económica para el año que viene de 9.259.668 euros, de los que 7.201.010 vienen directamente de las arcas del Ayuntamiento como socio único de la entidad.

El presupuesto del Festival Internacional de Cine de Xixón (FICX) se mantiene, el del teatro Jovellanos baja en 300.000 euros y el de Festejos sube un 10% hasta llegar a los 4,1 millones. Una subida que Suárez justificó por los incrementos de caché de los artistas y gastos de producción y la necesidad de soportar el IVA de las actividades que son gratuitas.

No hay previsión de novedades en la programación más allá de repetir el concurso de rock estrenado este año y se mantendrán dos ubicaciones para el Paseo Gastro, sin adelantar aún las opciones que se barajan.