Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Del teatro Jovellanos al Festival de Cine de Gijón: las claves del presupuesto del área de Festejos

Divertia dedicará el año que viene un millón de euros de su presupuesto a patrocinios

Un concierto en Poniente el pasado verano.

Un concierto en Poniente el pasado verano. / Mario Canteli

R.V.

Gijón

Divertia dedicará el año que viene un millón de euros de su presupuesto a patrocinios. Una partida en gran parte ya comprometida con eventos con los que la empresa municipal viene colaborando desde hace tiempo –como el LEV Festival , Gijón Life o la Cometcom –pero a la que le queda dinero para apostar por nuevas colaboraciones que puedan ir surgiendo. Así lo explicó el presidente de Divertia, el edil no adscrito Oliver Suárez, tras presentar una propuesta económica para el año que viene de 9.259.668 euros, de los que 7.201.010 vienen directamente de las arcas del Ayuntamiento como socio único de la entidad.

El presupuesto del Festival Internacional de Cine de Xixón (FICX) se mantiene, el del teatro Jovellanos baja en 300.000 euros y el de Festejos sube un 10% hasta llegar a los 4,1 millones. Una subida que Suárez justificó por los incrementos de caché de los artistas y gastos de producción y la necesidad de soportar el IVA de las actividades que son gratuitas.

No hay previsión de novedades en la programación más allá de repetir el concurso de rock estrenado este año y se mantendrán dos ubicaciones para el Paseo Gastro, sin adelantar aún las opciones que se barajan.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
  2. Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
  3. Revuelo en Gijón: dos jóvenes rescatan a una mujer que se había precipitado al mar en el Puerto Deportivo
  4. ¿Será retirada la escultura de la fachada de un colegio gijonés por 'atentar contra las víctimas del Franquismo'? La respuesta del Ayuntamiento a las entidades memorialistas
  5. Fallece en Gijón la mujer de 84 años que había caído al mar en el Puerto Deportivo
  6. Revuelo en Gijón por una pelea en el Soccer World: 'Le he clavado unas tijeras en el cuello
  7. Las entidades memorialistas de Asturias cargan contra este monumento de Gijón: 'Atenta contra las víctimas del Franquismo
  8. Avances en la investigación del Puerto de Gijón: Ebhisa sospecha que el expresidente Lourido dio pautas para tapar la desaparición del carbón

Ayudas a la rehabilitación de fachadas, el derribo de Flex, la obra en la avenida de la Pecuaria... claves del presupuesto de la concejalía de Urbanismo en Gijón

Ayudas a la rehabilitación de fachadas, el derribo de Flex, la obra en la avenida de la Pecuaria... claves del presupuesto de la concejalía de Urbanismo en Gijón

Del teatro Jovellanos al Festival de Cine de Gijón: las claves del presupuesto del área de Festejos

Del teatro Jovellanos al Festival de Cine de Gijón: las claves del presupuesto del área de Festejos

Gijón rehabilitará la hospedería de la Casa del Mar para alojar a personas sin hogar: todas las claves del plan

Gijón rehabilitará la hospedería de la Casa del Mar para alojar a personas sin hogar: todas las claves del plan

Gijón destina más de un millón para juventud y 179.200 euros para relaciones institucionales

Gijón destina más de un millón para juventud y 179.200 euros para relaciones institucionales

El céntrico bar asturiano que arrasa por su calidad y "tener el menú más barato de España": "Es para todo aquel que no se puede permitir pagar diez o doce euros cada día"

El céntrico bar asturiano que arrasa por su calidad y "tener el menú más barato de España": "Es para todo aquel que no se puede permitir pagar diez o doce euros cada día"

Los adornos de Navidad ya lucen en varias plazas de Gijón para sorpresa de los paseantes: "Entramos en competición con París, Nueva York y Vigo"

Los adornos de Navidad ya lucen en varias plazas de Gijón para sorpresa de los paseantes: "Entramos en competición con París, Nueva York y Vigo"

El Puerto de Gijón estrecha sus vínculos con los clubes deportivos

El Puerto de Gijón estrecha sus vínculos con los clubes deportivos

¿Cuándo pondrá empezar a ensayar las charangas del Antroxu de Gijón?: Esta es la respuesta del Ayuntamiento (y los plazos)

¿Cuándo pondrá empezar a ensayar las charangas del Antroxu de Gijón?: Esta es la respuesta del Ayuntamiento (y los plazos)
Tracking Pixel Contents