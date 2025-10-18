La Alcaldesa de Gijón, con representantes de Unicaja

La alcaldesa, Carmen Moriyón, y el edil de Relaciones Institucionales, Jorge González-Palacios, mantuvieron una reunión con el presidente de Unicaja Banco y su consejero delegado, José Sevilla e Isidro Rubiales, respectivamente. Además, la Cámara de Comercio de Gijón hizo entrega ayer a Unicaja de la medalla conmemorativa del centenario de la Feria Internacional de Muestras de Asturias.