La Alcaldesa de Gijón, con representantes de Unicaja
La alcaldesa, Carmen Moriyón, y el edil de Relaciones Institucionales, Jorge González-Palacios, mantuvieron una reunión con el presidente de Unicaja Banco y su consejero delegado, José Sevilla e Isidro Rubiales, respectivamente. Además, la Cámara de Comercio de Gijón hizo entrega ayer a Unicaja de la medalla conmemorativa del centenario de la Feria Internacional de Muestras de Asturias.
