Estos bailes llenan de público los Jardines del Náutico en Gijón

Cabriolas, equilibrios y movimiento sin parar inundaron en la tarde de este sábado los Jardines del Náutico de Gijón. El motivo, la celebración de "Urban Moves", certamen de danzas urbanas enmarcado en la programación de "Danza Xixón". Acercar estas disciplinas tanto a quienes ya la practican como a posibles interesados es el objetivo del proyecto, que congregó a numerosos espectadores en el Náutico, pequeños y mayores, embelesados con el arte en movimiento de los bailarines.

Durante varias horas se prolongó la actividad, que, en caso de lluvia, se hubiese desarrollado en Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. En el Náutico se dispusieron unas colchonetas para mayor comodidad de los protagonistas, que desplegaron un amplio repertorio de piruetas y pasos para reivindicar el lenguaje de la danza urbana en Gijón.

Estos bailes llenan de público los Jardines del Náutico en Gijón

El embajador de Palestina en España, tajante desde Gijón sobre el acuerdo de paz con Israel: "En el mejor de los casos, es un intento de detener el genocidio momentáneamente en Gaza"

La plaza del Parchís en Gijón se convierte en un laboratorio de ciencia

Gijón tiene claro quién es el mejor escanciador de sidra: "Siempre es especial competir en casa. Ganar aquí es un honor"

Bailando de La Calzada a Dijon, así será la hazaña de las alumnas gijonesas de la academia Damar: "Queremos disfrutar la oportunidad al máximo"

Francisco Avelino Aguado, experto en el Reino Astur, protagonista en la Basílica

La "pelea" de una bandada de gaviotas en Gijón por una estrella de mar

Ya hay fecha para la reapertura del Ateneo de La Calzada tras las obras "de mejora de accesibilidad y modernización de sus servicios"

