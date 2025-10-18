Estos bailes llenan de público los Jardines del Náutico en Gijón
La actividad ha congregado a numerosos espectadores, pequeños y mayores
S. G.
Cabriolas, equilibrios y movimiento sin parar inundaron en la tarde de este sábado los Jardines del Náutico de Gijón. El motivo, la celebración de "Urban Moves", certamen de danzas urbanas enmarcado en la programación de "Danza Xixón". Acercar estas disciplinas tanto a quienes ya la practican como a posibles interesados es el objetivo del proyecto, que congregó a numerosos espectadores en el Náutico, pequeños y mayores, embelesados con el arte en movimiento de los bailarines.
Durante varias horas se prolongó la actividad, que, en caso de lluvia, se hubiese desarrollado en Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. En el Náutico se dispusieron unas colchonetas para mayor comodidad de los protagonistas, que desplegaron un amplio repertorio de piruetas y pasos para reivindicar el lenguaje de la danza urbana en Gijón.
