En Casa Ataulfo el mar se saborea más y mejor

A todo buen amante del mar se le dibuja una sonrisa en la cara cada vez que se imagina a sí mismo saboreando quisquillas, grandes bugres, langostas, cigalas, etc. Más todavía, si divisa una mariscada como las de Casa Ataulfo, uno de los establecimientos más emblemáticos de la ciudad de Gijón.

La sidra nunca falta en Ataulfo / Cedida a LNE

Allí se sirven pescados y mariscos "como tienen que ser". Frescos, del Cantábrico y, sobre todo, de una calidad superior llevada al siguiente nivel por los cocineros y todos los profesionales que se desempeñan en la popular casa de comidas. A la lista de mariscos se le suman navajas, almejas, mejillones, gambas o percebes, siempre garantía. Dentro de los pescados, sobresale el virrey, así como el besugo o la lubina. A la plancha o al horno, desprenden todo su sabor para alegría y satisfacción de los clientes de la sidrería, que no dudan en repetir y volver a visitar el restaurante.

Como maridaje, ninguno más destacado que el de la sidra. Ya sea JR de etiqueta verde o Sed de PKDO DOP, la bebida más representativa de Asturias se escancia como indica la tradición y complementa cada plato a la perfección.