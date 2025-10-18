Las charangas, ante su conflicto con el Ayuntamiento de Gijón: "Un único lugar de ensayo es inviable"

Las charangas de Gijón son claras sobre el planteamiento municipal de una ubicación única para el ensayo de todas ellas. "Un solo lugar para todos es inviable", proclamaron ayer sus portavoces y más de medio centenar de integrantes de los catorce colectivos, que continúan a la espera de una solución definitiva para los permisos de ensayos de cara al Carnaval, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA. Tras "semanas de retrasos" en la concesión de las licencias y "falta de comunicación" por parte de la empresa pública, según denuncian, los grupos se reunirán el lunes a las 19.00 horas con Divertia para acercar posturas. No obstante, pese al logro de este diálogo, las charangas mantienen su concentración para este domingo, a las 12.00 horas, en la plaza del Ayuntamiento. Con ella quieren visibilizar su malestar y llevarán sus tambores, aunque, de momento, no los harán sonar.

"Divertia dice que han estado trabajando durante meses en soluciones, pero a nosotros no nos han contado nada y, ahora, nos enteramos por la prensa", declararon Bruno Álvarez y Mario Pandiello, que actuaron como portavoces en un encuentro informal de algunos integrantes frente al teatro Jovellanos. Lo hicieron como respuesta a las declaraciones que efectuó el presidente de Divertia, Oliver Suárez, en la mañana del viernes. Suárez aseguró que desde su área han estado "buscando diferentes ubicaciones para poder ofrecer un sitio permanente a medio o largo plazo para que desarrollen todos esos ensayos", pero que "no ha sido posible". Esta vía pasaría por ofrecer una localización y elaborar un calendario de ensayos para que haya coordinación entre las charangas.

"Les ofreceremos las soluciones que tenemos en marcha y que ya de forma inmediata, si quisieran, incluso el martes, podrían arrancar con esos ensayos", manifestó Suárez respecto a la reunión, sobre la que no entró en más detalle y emplazó al lunes, tras el encuentro, para tener novedades.

"Somos catorce charangas, a cincuenta personas de media; ¿dónde van a meter a 700 personas con 300 tambores a la vez?", se preguntaban los portavoces, que añadieron: "aunque nos metiesen en la feria de muestras nos molestaríamos unos a otro".

Para los colectivos musicales la solución, en principio, pasa por "repetir el modelo" que se seguía hasta ahora de extender unos permisos de ensayo. "Creemos que es el adecuado, las charangas están repartidas por Gijón, no es que estén todas en el mismo sitio para afectar solo a una zona. Todas tenemos diferentes ubicaciones y ensayamos en nuestro horario", incidieron, pero "por algún motivo que desconocemos lo quieren retrasar".

Respecto a la problemática sonora por la que se quejaban algunos vecinos, las charangas son conscientes de que sus ensayos "hacen ruido". "Lo sabemos y puede que molestemos a alguien sin querer, pero es puntual y ensayar es la otra cara de la moneda para llegar a la fecha con la calidad adecuada". Lamentan que muchas veces se tienda a fijarse solo en el resultado, "pero no en el trabajo que lleva detrás" y si luego hay un resultado mediocre seguramente "haya críticas".

En este sentido, reiteran que quedan "menos de 120 días para Carnaval, que no es nada" y piden "respaldo del Ayuntamiento" para que los ensayos comiencen cuanto antes. "Somos trabajadores, no músicos profesionales, necesitamos ensayos y sacrificamos los fines de semana de seis meses para llegar a Carnaval", argumentaron.