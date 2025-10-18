El embajador de Palestina en España, tajante desde Gijón sobre el acuerdo de paz con Israel: "en el mejor de los casos es un intento de detener el genocidio momentáneamente en Gaza"

El embajador de Palestina en España, Husri Abdel Wahed, consideró que lo que se acaba de producir en su tierra no es en realidad un acuerdo de paz, sino "en el mejor de los casos es un intento de detener el genocidio momentáneamente" en Gaza, algo de por sí positivo porque salva vidas, pero recordó que tras la liberación de los rehenes que fueron secuestrados por Hamas "no hay nada concreto", indicó este sábado en Gijón, donde participó en el congreso "Autoritarismo y Guerra", organizado por la Fundación 1º de Mayo, vinculada a Comisiones Obreras.

El embajador destacó que no sólo se liberaron esos rehenes, sino también parte de los palestinos encarcelados sin juicio alguno por Israel. Husri Abdel Wahed apuntó que Israel sólo está permitiendo la entrada de una cuarta parte de la ayuda humanitaria prometida y que se sigue produciendo un genocidio en Cisjordania, con matanzas diarias.

Asistentes a la jornada, ayer, en el Centro Municipal de Pumarín-Gijón Sur. / Ángel González

En cuanto a los planes de reconstrucción para Gaza, opina que "más que reconstrucción lo que se está planteando es un gran negocio para algunos" que lo llaman así en lugar de llamarlo "nepotismo y corrupción, porque como se trata del amo y señor del Universo, se habla de reconstrucción", en una alusión clara Donald Trump.

Liderazgo a nivel mundial

El embajador resaltó que hay que gastar mucho en la reconstrucción del ser humano más que en la cosa material y no se invertirá nada en la reconstrucción de los seres humanos. "Quisiera equivocarme", apuntó. También quiso agradecer a España su "su capacidad de liderazgo a nivel mundial" por su postura "clara, contundente y de principios con respecto a Palestina" condenando el genocidio y reconociendo el estado palestino.

Por su parte, el secretario general de CC OO, Unai Sordo, señaló que "parte de lo que estamos viviendo en el mundo tiene que ver conque las derechas, las nuevas y las viejas, han hecho un trabajo de zapa durante décadas para ganar lo que se denomina los sentidos comunes de época, de manera que al final, la población acabe asumiendo políticas económicas, sociales, militares, que en otras circunstancias con otras mentalidades en ningún caso asumiría".

Sordo resaltó que el 72% de la humanidad vive bajo regímenes autocráticos y que EE UU se dirige hacia un régimen autocártico también. Sordo señaló que el "caballo de Troya" para acabar con las democracias "lo tenemos en nuestros países, se llama Vox en España", añadiendo que lo peor que tiene es la "capacidad de contaminación de las derechas que un día fueron parte de las fuerzas que construyeron nuestros sistemas democráticos".