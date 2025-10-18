Jesús Kocina Palacio, presidente de la sociedad Chas Gijón 2025: "Queremos que todos los socios del Chas sean partícipes del plan"

Jesús Kocina Palacio (Gijón, 1960), vicepresidente del Club Hípico Astur (Chas) y directivo de la Federación Hípica Española, es el presidente de la empresa Chas Gijón 2025, constituida por los cinco miembros de la gestora para el plan de reestructuración que evitará el cierre del Chas. El plan, desvelado por LA NUEVA ESPAÑA, pasa por una ampliación de capital a la que podrán concurrir a partir del lunes todos los socios del Chas, para obtener alrededor de 1,5 millones de euros, necesarios para pagar las deudas y acometer las obras de saneamiento. La sociedad asumirá todas las obligaciones del club y de la gestora, así como también la unidad productiva con sus activos. Su cargo es temporal. Tras la ampliación de capital, los accionistas elegirán un consejo de administración.

La situación del Chas en los últimos tiempos ha sido delicada.

En 2015 se salió del concurso de acreedores y entraba en liquidación, con lo que el terreno pasaba a ser público; los socios no teníamos derecho al terreno. Ante esa situación yo con un grupo de socios que, viendo que el propio club instaba la liquidación, nos juntamos para salvar el "match ball", constituyendo una sociedad gestora para aportar capital y evitar la liquidación. Estos últimos diez años sacamos el club adelante, hicimos campeonatos de España, hicimos concursos internacionales, cambiamos las pistas, hicimos muchas inversiones.

¿Y ahora?

Y ahora llega el Ayuntamiento y nos dice que hay que hacer el saneamiento, un millón de euros. El dinero que aportamos los cinco socios de la gestora en estos diez años, casi un millón de euros, fue a fondo perdido, a cambio de nada. Pero llega un punto en que esto ahora ya no. Volvimos a entrar en preconcurso y es ahí cuando contratamos al bufete Alvargonzález, que propuso un plan de reestructuración, que yo no sabía ni lo que era. Supervisado por el juez y en el que se presentó un plan de viabilidad, que hizo Vaciero. Ahora estamos aguantando la presión de unos proveedores que no cobran. Pero con este plan vamos a pagar todo. La aportación de capital es necesaria para todo esto.

¿Quiénes cree que van a aportar?

Si todos los socios en la primera fase, ponemos 5.000 euros, no hay más, es de todos. Así de fácil. Si no se cubre la ampliación en esa primera fase, habrá otras para los que quieran aportar más. Lo que queremos es que todos los socios sean partícipes. Los que no quieran seguirán siendo abonados, pero no propietarios. Espero que concurran muchos y que se cubra sólo con socios la ampliación de capital.

¿Y confía en que la mayoría aporten los 5.000 euros en la primera fase?

Complicado. Creo que será más fácil que haya socios que aporten 50.000.

¿Planes de futuro para generar ingresos?

El club saneado y acometiendo la obra es viable. Además, había una parte deportiva, que llevaba Metropolitan que la hemos recuperado, el pádel y todo esto, donde ya se están generando ingresos. Se pueden generar más, invirtiendo más. Además yo planteé hacer un hotel deportivo funcional, con un restaurante en la planta baja, algo que ya hablé con el Ayuntamiento. Y también hay que hacer boxes, 300 o alguno más, porque cada vez que se hacen concursos el alquiler de boxes es lo que tumba los resultados. También creo que hay que cubrir las pistas de pádel y arreglar la piscina pequeña. Todo eso si la junta lo considera.

¿De que inversión estamos hablando para todo esto?

Con 3 millones se puede hacer un gran club. Se pueden obtener con financiación bancaria, con hipoteca a largo plazo, que es algo que hasta ahora no se podía hacer. El Chas tiene 40.000 metros cuadrados. Y hay más pasos. La idea es hacer cosas conjuntas con el Ayuntamiento, que tiene casi todo el año sin usar las instalaciones hípicas de Las Mestas. En cuanto al hotel, la idea no es invertir nosotros, sino que lo invierta un operador y que pague por la concesión.

¿Qué plantea?

Me gustaría hacer un circuito de cuatro meses de verano, entre junio y septiembre. En invierno no puede ser, porque donde se concentran muchos jinetes de Europa es en el sur con competiciones permanentes cada semana, hasta mayo. Al norte vienen en verano, pero no hay ningún circuito para que estén, como mínimo un mes. Sé que Bilbao está intentándolo. Hicimos un estudio y el impacto en la ciudad de hacer un circuito en Gijón puede estar entre los 14 y los 16 millones de euros, concentrando aquí 500 caballos entre los boxes que vamos a hacer en el Chas y los de Las Mestas. El salto es la base, pero también habría competiciones de doma. El estudio lo presenté al Ayuntamiento, pero no se decidió, porque el Chas estaba tambaleándose. Ahora cambia la situación.

¿Y el local social?

Tiene casi 3.000 metros cuadrados. Se plantea un salón exclusivo para los socios, pero el resto, abierto al público.

¿Para cuando la obra de saneamiento?

Inmediato. Y también adecuar la instalación eléctrica a la normativa, que cuesta 300.000 euros.

¿Como va a cambiar la situación para los socios?

Van a tener que cumplir unas normas básicas, pero no se va a echar a nadie. Las cuotas sociales no van a varias, aunque se les tendrá que aplicar el IVA, al pasar de ser una entidad sin ánimo de lucro a una sociedad.

¿Prioridad aparte de la obra de saneamiento?

Poner un buen gerente y que sepa de hípica. Estamos empezando a ver posibilidades.