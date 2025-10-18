La "pelea" de una bandada de gaviotas en Gijón por una estrella de mar
Una escena que llamó la atención en el entorno de San Lorenzo
I. P.
Pegaba el sol en la playa de San Lorenzo. Los paseantes por el arenal coincidían con las mascotas y sus dueños correteando por la playa. La bajamar de las 9.18 horas dejaba al descubierto el pedreru de San Pedro. También nuevos restos de carbón próximos a la escalera 2, conocida popularmente como la Rampla.
A la altura de la Cantábrica se escuchaba un fuerte graznido. Una bandada de gaviotas andaban revolucionadas de un lado para otro. ¿El motivo? Una de las patiamarillas había "pescado" una estrella de mar y eso desató "la pelea" entre ellas para ver quién se hacía con la comida.
Sobre la explanada del Club de Regatas, una de esas gaviotas trataba de comerse la estrella de mar mientras otras miraban al acecho. De pronto, desde el cielo, bajó otro ejemplar y se llevó la estrella sin contemplaciones.
Una escena que sorprendió a los presentes. "Mira, quitoila", apuntaba uno de ellos mientras las gaviotas perseguían más allá del Elogio del Horizonte el botín.
