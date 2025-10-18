La plaza del Parchís en Gijón se convierte en un laboratorio de ciencia
Juegos cortos y actividades para conocer los proyectos en la Feria de la Ciencia de MediaLab
S. G.
La céntrica plaza del Instituto en Gijón, conocida popularmente como el Parchís, se convirtió este sábado por la mañana en un laboratorio gracias a la iniciativa de un grupo de estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional. Los paseantes se encontraron desde las once y media de la mañana con la Feria de la Ciencia de MediaLab, organizada por estos jóvenes invitados al MediaLab como parte del programa TeenLab.
Personas de todas las edades pudieron conocer de primera mano los proyectos del laboratorio "a través de juegos cortos y actividades". Además, en la feria participaron los universitarios y graduados del proyecto “Te Cuento Mi TFG”, "que han preparado una exposición con posters para explicar su trabajo final de grado de manera sencilla", detallan desde la Universidad de Oviedo.
