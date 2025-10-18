Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Recital de Jesús Ge en Gesto

Jesús Ge.

Jesús Ge. / Lucas Cid

El salón de actos del Centro de Cultura Antiguo Instituto, acogió ayer el acto poético escénico "Yo no he dicho eso", un recital que llevó la firma de Jesús Ge, que "deconstruye el lenguaje a través de la comicidad, la exageración y la tradición burlesca, utilizando únicamente la voz como herramienta escénica".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
  2. Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
  3. Revuelo en Gijón: dos jóvenes rescatan a una mujer que se había precipitado al mar en el Puerto Deportivo
  4. ¿Será retirada la escultura de la fachada de un colegio gijonés por 'atentar contra las víctimas del Franquismo'? La respuesta del Ayuntamiento a las entidades memorialistas
  5. Fallece en Gijón la mujer de 84 años que había caído al mar en el Puerto Deportivo
  6. Revuelo en Gijón por una pelea en el Soccer World: 'Le he clavado unas tijeras en el cuello
  7. Las entidades memorialistas de Asturias cargan contra este monumento de Gijón: 'Atenta contra las víctimas del Franquismo
  8. Avances en la investigación del Puerto de Gijón: Ebhisa sospecha que el expresidente Lourido dio pautas para tapar la desaparición del carbón

Recital de Jesús Ge en Gesto

Recital de Jesús Ge en Gesto

Bailando de La Calzada a Dijon, así será la hazaña de las alumnas gijonesas de la academia Damar: "Queremos disfrutar la oportunidad al máximo"

Bailando de La Calzada a Dijon, así será la hazaña de las alumnas gijonesas de la academia Damar: "Queremos disfrutar la oportunidad al máximo"

El Puerto de Gijón adjudica a Aister dos nuevas pasarelas de cruceros

El Puerto de Gijón adjudica a Aister dos nuevas pasarelas de cruceros

Jesús Kocina, presidente de la sociedad Chas Gijón 2025: "Queremos que todos los socios del club sean partícipes del plan"

Jesús Kocina, presidente de la sociedad Chas Gijón 2025: "Queremos que todos los socios del club sean partícipes del plan"

Las fiestas se atascan

Las charangas del Antroxu de Gijón, tajantes ante su conflicto con el Ayuntamiento: "Un único lugar de ensayo es inviable"

Las charangas del Antroxu de Gijón, tajantes ante su conflicto con el Ayuntamiento: "Un único lugar de ensayo es inviable"

En Casa Ataulfo el mar se saborea más y mejor

En Casa Ataulfo el mar se saborea más y mejor

El Domund de la esperanza

Tracking Pixel Contents