Recital de Jesús Ge en Gesto
El salón de actos del Centro de Cultura Antiguo Instituto, acogió ayer el acto poético escénico "Yo no he dicho eso", un recital que llevó la firma de Jesús Ge, que "deconstruye el lenguaje a través de la comicidad, la exageración y la tradición burlesca, utilizando únicamente la voz como herramienta escénica".
