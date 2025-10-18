Gijón tiene claro cuál es el mejor escanciador de sidra: "Siempre es especial competir en casa. Ganar aquí es un honor"

Una actuación sobresaliente le sirvió este mediodía al dominicano Wilkin Aquiles para ganar el XXXII Campeonato de Escanciadores de Gijón, una prueba que fue aplazada el 28 de agosto en la plaza Mayor por el viento y que ha acogido el Tendayu del Museo del Pueblo de Asturias. "Siempre es especial competir en casa. Ganar aquí es un honor", señaló Aquiles tras recibir el primer premio. El podio lo completaron el guineano Salvador Ondó, como segundo clasificado, y Melissa Bellón, tercera en esta ocasión.

Un total de 17 escanciadores participaron en el campeonato, enmarcado en la 34.ª edición de la Fiesta de la Sidra Natural de Gijón que se celebró del 22 al 31 de agosto. La actividad de la prueba arrancó pasadas las once de la mañana. Desde entonces, cada uno de los protagonistas fueron escanciando seis culetes de "Prado y Pedregal" que eran valorados por el jurado, formado por Laura y Susana Ovín, Gonzalo Méndez, Aladino Ardura, Nicolás Expósito y Loreto García. Para las puntuaciones se tuvo en cuenta el estilo del escanciado, el tiempo -70 segundos conllevaba la máxima nota-, y la medida de los culetes.

El XXXII Campeonato de Escanciadores de Gijón, en imágenes. / Ángel González

El campeonato alcanzaba su ecuador cuando llegó el turno de los dos participantes que más brillaron en la jornada, Wilkin Aquiles y Salvador Ondó. El dominicano, del equipo de La Montera Picona de Ramón, obtuvo 97,60 puntos sobre 100, mientras que Ondó fue valorado por el jurado con 97,10 puntos.

Todo por decidir en la clasificación general

Al ganar esta prueba en Gijón, Aquiles se acerca a Ondó en la clasificación general del campeonato regional. El dominicano, cuenta con 296 puntos, solo uno por debajo del guineano. "El ranking está muy igualado. Creo que quien quede por delante en el siguiente concurso será el ganador", comentó Aquiles. Esa próxima cita tendrá lugar el 9 de noviembre en Arriondas y, según apuntó el jurado, todavía está pendiente de determinar que haya otro campeonato en Colunga. Todo está por decidir entre Aquiles, cuatro veces campeón en la región y dos a nivel mundial, y Ondó, seis veces elegido mejor escanciador de Asturias.

Por otro lado, el primer premio de la categoría sub-25 del campeonato gijonés fue para Melissa Bellón. Por su parte, Isabela Padrón ganó a nivel local después de superar a José Ramón Valdés y Leo Santacruz.

Más allá de los galardones, los escanciadores aplaudieron que la prueba no se suspendiera a raíz del viento que obligó a paralizar el campeonato en agosto. Asimismo, destacaron que el Museo del Pueblo de Asturias era un lugar apropiado para acoger el evento. "No se puede comparar con la plaza Mayor porque hay menos gente, pero aquí también se está bien. Lo más importante es que no se haya suspendido y que se trabaje para sacar adelante la cultura de la sidra", expresaron.