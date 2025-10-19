¿Estás buscando trabajo en Gijón? Así puedes apuntarte a una convocatoria de empleo temporal de Emulsa

La Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón (Emulsa) abrirá este lunes 20 de octubre, a las 9.00 horas, el plazo de presentación de solicitudes para optar a la convocatoria externa de las bolsas de empleo temporal de peones de limpieza y jardinería, correspondientes al periodo 2026-2028. El plazo concluirá el 6 de noviembre y el proceso de selección se realizará mediante un sistema de concurso-oposición que "garantiza los principios de igualdad, mérito y capacidad", señalan desde Emulsa. Constará de una prueba teórica sobre un temario relacionado con las funciones de los puestos, que supondrá el 60 % de la nota final, y de una fase de valoración de méritos en formación y experiencia profesional, que contará el 40 %.

Entre los requisitos generales se incluyen tener cumplidos 18 años, poseer la capacidad funcional para el desempeño del puesto, disponer del carné de conducir tipo B (excepto discapacitados cuyas patologías les impidan el acceso a la obtención del mismo), y no haber sido condenado por delitos de naturaleza sexual. En el caso de la bolsa de jardines, se requiere además una experiencia mínima de seis meses en tareas de jardinería o forestales.

El objetivo de esta convocatoria es conformar listados de llamamiento de personal eventual para cubrir las necesidades temporales en los servicios de higiene urbana y jardinería de la empresa municipal. En total, formarán parte de las bolsas las 350 personas mejor clasificadas en la categoría de limpieza y las 100 primeras en la de jardines.

Formulario para inscribirse

Las personas interesadas deberán formalizar su solicitud exclusivamente a través del formulario disponible en la web www.emulsa.es , donde también se pueden consultar las bases completas de la convocatoria y el temario. Para quienes necesiten asistencia, se habilitará un punto de información y ayuda en las oficinas de Emulsa en la carretera Carbonera. El importe de los derechos de participación es de 10 euros, con exenciones previstas para personas desempleadas de larga duración sin prestación, personas con discapacidad y víctimas de terrorismo.

Las nuevas bolsas de empleo estarán vigentes entre 2026 y 2028, con posibilidad de prórroga hasta 2029, y sustituirán a las actualmente activas (2022-2025). Los llamamientos se iniciarán una vez se publiquen los listados definitivos, previsiblemente a finales de enero de 2026.