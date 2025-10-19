El camión desplegable que viaja por toda España para evitar y gestionar amenazas de ciberseguridad llega a Gijón
El vehículo estará instalado en el aparcamiento de El Molinón
C. T.
Gijón se prepara para una cita sobre ciberseguridad. La experiencia Roadshow, un camión desplegable que viaja por toda España para capacitar en materia de ciberseguridad a toda la ciudadanía (desde familias y menores, hasta público sénior) y las empresas, llega a la ciudad a finales de mes. Esta iniciativa se realiza fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Gijón con el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales
A través de esta iniciativa, que se realiza en el marco de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiada por la Unión Europea (Next Generation), INCIBE quiere elevar los niveles necesarios de cultura en ciberseguridad que cualquier usuario debe poseer para desenvolverse con confianza y seguridad en la era digital.
El "roadshow", una vez desplegado, "es un espacio versátil, multifuncional y completamente accesible". Dispone de dos grandes zonas, un área interior y una exterior, con diversas actividades de concienciación, formación y lúdicas, para que todos los participantes puedan divertirse a la vez que aprenden a navegar de forma segura por la Red". En el interior del vehículo, explican, hay capacidad para una treintena de personas. Dispone de "un área de gamificación; zona expositiva de charlas y contenidos didácticos; y un 'escape room', donde superar riesgos digitales y desarrollar acciones para evitar y gestionar amenazas. A su vez, en el espacio exterior, con capacidad para 36 personas, se habilita una zona de juegos y una cabina para poder contactar con el 017, el servicio ‘Tu ayuda en Ciberseguridad’ de INCIBE".
Retos importantes para la sociedad
Este formato, señalan desde el Ayuntamiento, permite mantener la equidad en el acceso a la información y la capacitación a cualquier nicho de población, acercando los contenidos, medios y recursos a cualquier colectivo, en cualquier localización, en igualdad de condiciones.
“La ciberseguridad y la confianza digital están entre los retos más importantes a los que nos enfrentamos en una sociedad con una presencia cada vez mayor de las nuevas tecnologías. Por eso es muy importante que toda la ciudadanía, pero en especial los más jóvenes, tengan una correcta información sobre estas materias”, señala la vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, la popular Ángela Pumariega. “Animamos a todos los colectivos interesados a que participen en esta experiencia educativa y gratuita, que les servirá para reforzar la cultura digital y la ciberseguridad”, añadió.
Las claves de la cita
- Fechas: del 28 de octubre al 1 de noviembre de 2025
- Horario:
- De martes a viernes: de 9:00 a 14:00 h y de 16:30 a 19:30 h
- Sábado: de 11:00 a 15:00 h y de 16:00 a 20:00 h
- Lugar: Parking anexo al Estadio El Molinón, Avenida de El Molinón, 265, Gijón-Este, 33203
- Duración de la experiencia: 1 hora
- Edad mínima recomendada: 10 años
- Precio: Actividad gratuita
Los grupos se organizarán por orden de llegada según disponibilidad de plazas. Para inscribirse, es necesario enviar un correo a roadshow@incibe.es, indicando los siguientes datos:
Centro educativo, empresa, asociación o participación libre
Edad de los participantes
Número de asistentes
Fecha y franja horaria preferida
Nombre y teléfono de contacto
También está disponible el teléfono 919 053 163 (persona de contacto: Carolina) para resolver dudas o confirmar plazas.
