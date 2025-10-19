Cárcel por amenazar, vejar y "retocerle los pechos como un exprimidor" a su expareja

Casi dos años de cárcel y cuatro de alejamiento, entre otras imposiciones, es la condena impuesta por la Audiencia Provincial para un individuo de 48 años que amenazó, vejó y atacó sexualmente a su excompañera sentimental, con la que tiene dos hijos, después de la ruptura de la pareja. La víctima, que recibirá una indemnización de 6.000 euros por los daños morales, goza de una orden de protección frente al procesado emitida por un Juzgado de Gijón. El procesado reconoció todos los cargos.

El encausado, sin antecedentes penales hasta este procedimiento, mantuvo una relación sentimental con la denunciante, fruto de la cual tuvieron dos hijos en común. Una relación de pareja que se rompió en el mes de mayo de 2023. A partir de ahí, según se recoge en la declaración de hechos probados de la sentencia, este individuo comenzó a amenazar y a vejar a la madre de sus hijos con términos graves y duros a raíz de los conflictos que surgieron "en relación a los hijos menores".

Detalla el fallo del tribunal de la Audiencia que este hombre comenzó a proferirle expresiones tales como "barrio bajera", "loca", "mala madre", "poligonera", "arpía", "asco de casta" o "hija de p.", por citar ejemplos. También otro tipo de amenazas como "te voy a hacer la vida imposible", "te voy a echar de esta casa", "te garantizo que no te voy a dejar nada", "si hasta ahora sufriste te jodes, es lo que te mereces", "no sabes lo que te espera a partir de ahora, sí que vas a sufrir de verdad", "te voy a dejar sin un duro v no vas a poder llevar a los niños a las extraescolares", "si no fueras tan insoportable no tendría que buscar nada fuera" o "yo a ti no te tocaría ni con un palo".

Otro de los episodios graves padecidos por la mujer tuvo lugar el 28 de abril de 2023. El hombre se encontraba en la vivienda familiar y, "después de mantener una discusión, el acusado la cogió, sin su consentimiento, por ambos pechos y, retorciéndoselos a modo de exprimidor, le dijo ‘déjame despedirme anda, que sé que te presta’, mientras ella le pedía que cesara su actitud".

Reconocimiento de todos los cargos

El Ministerio Fiscal, de común acuerdo con la acusación particular, y con la aceptación de la defensa, le atribuyó por estos hechos un delito contra la libertad sexual, otro de amenazas y otro de vejaciones injustas. A un año y seis meses asciende la pena de cárcel por el primer delito, que incluye, además, la prohibición de aproximarse a menos de 150 metros a su expareja, ni a su domicilio (aunque ella no estuviese), a su lugar de trabajo ni a cualquier sitio que ella frecuente durante los próximos cuatro años. Tampoco podrá comunicarse con ella por ningún medio durante el mismo tiempo.

A esa pena hay que sumar otros cinco meses por el delito de amenazas, que incluye la privación del derecho de tenencia y porte de armas durante un año y otros dos años de alejamiento y prohibición de comunicarse con ella. Por último, por el delito de vejaciones injustas, cinco días de localización permanente, en domicilio alejado y diferente al de la víctima.