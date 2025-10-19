Cita musical en la iglesia de San Pedro
La iglesia parroquial de San Pedro se llenó ayer por la tarde para disfrutar del concierto ofrecido por el grupo Ensamble Vocal Gijón y del Coro Joven "Lithos". Un recital que se celebró en el marco de la VIII Jornada de Polifonía.
